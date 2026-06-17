Descubren toma clandestina en General Cepeda; aseguran pipa conectada y camionetas

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Saltillo
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    Descubren toma clandestina en General Cepeda; aseguran pipa conectada y camionetas
    Una pipa con capacidad para 43 mil litros, mangueras y varios vehículos fueron asegurados por autoridades federales luego de detectar un presunto punto de extracción ilegal de diésel en las inmediaciones del ejido La Noria de la Sabina. ULISES MARTÍNEZ

Los presuntos responsables abandonaron vehículos y equipo para huir entre brechas y zonas de monte al detectar la presencia de agentes federales

Elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguraron una pipa, vehículos y equipo presuntamente utilizados para la extracción ilegal de combustible en el municipio de General Cepeda.

En un despliegue operativo que se llevó a cabo durante la madrugada de este miércoles sobre la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del ejido La Noria de la Sabina, derivado de trabajos de investigación relacionados con delitos federales en materia de hidrocarburos.

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$!Los presuntos responsables lograron escapar entre el monte al percatarse de la presencia de agentes federales, dejando abandonadas unidades de apoyo, equipo y documentación relacionada con la operación clandestina.
Los presuntos responsables lograron escapar entre el monte al percatarse de la presencia de agentes federales, dejando abandonadas unidades de apoyo, equipo y documentación relacionada con la operación clandestina. ULISES MARTÍNEZ

Conforme a la información obtenida durante las investigaciones, en el lugar fue localizada una pipa con capacidad para 43 mil litros conectada mediante dos mangueras a dos tomas clandestinas que presuntamente eran utilizadas para la extracción de diésel.

Un grupo de personas que se encontraba en el sitio, al percatarse de la presencia de los agentes federales, abandonó la unidad y los vehículos de apoyo para internarse en una zona de monte y escapar por diversas brechas.

$!Todo lo decomisado fue trasladado a Saltillo y quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para identificar a los involucrados en el presunto robo de combustible.
Todo lo decomisado fue trasladado a Saltillo y quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para identificar a los involucrados en el presunto robo de combustible. ULISES MARTÍNEZ

En el lugar se aseguró un tractocamión, un autotanque, tres camionetas de distintas marcas, entre ellas dos Ford F-150 y una Ford Ranger, además de dos mangueras de 15 metros de longitud aún con combustible, diversa documentación y una cantidad no determinada de hidrocarburo con características similares al diésel.

La FGR informó que estas acciones forman parte de los operativos permanentes para combatir el robo de combustible y otros delitos del orden federal.

Lo asegurado fue trasladado a Saltillo y quedó a disposición del Ministerio Público Federal, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables.

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