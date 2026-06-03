Detectan irregularidades y aseguran pipa por presunto huachicol en la Saltillo-Torreón

Elementos de la Policía Estatal aseguraron un tractocamión con una pipa que se encontraba sobre una brecha cercana a la carretera Saltillo-Torreón, durante un operativo de vigilancia realizado en la zona.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la unidad fue localizada mientras permanecía fuera de la vialidad principal, por lo que los agentes procedieron a realizar una inspección tanto del vehículo como de la documentación presentada por el operador.