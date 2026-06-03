Detectan irregularidades y aseguran pipa por presunto huachicol en la Saltillo-Torreón
Las autoridades detectaron inconsistencias en los documentos relacionados con la carga, por lo que el combustible será sometido a una revisión para acreditar su procedencia
Elementos de la Policía Estatal aseguraron un tractocamión con una pipa que se encontraba sobre una brecha cercana a la carretera Saltillo-Torreón, durante un operativo de vigilancia realizado en la zona.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la unidad fue localizada mientras permanecía fuera de la vialidad principal, por lo que los agentes procedieron a realizar una inspección tanto del vehículo como de la documentación presentada por el operador.
Durante la revisión se detectaron inconsistencias en el papeleo relacionado con la carga que transportaba la unidad. Aunque parte de la documentación se encontraba en regla, no se pudo acreditar de manera completa la procedencia del hidrocarburo.
Ante esta situación, las autoridades estatales procedieron al aseguramiento del tractocamión y de la pipa para ponerlos a disposición de las instancias correspondientes y continuar con las investigaciones.
La unidad fue trasladada mediante el uso de una grúa a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se determinará el origen y destino del combustible, así como la situación legal de la carga y de la documentación presentada por el operador.