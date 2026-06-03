Intenta retornar y termina impactada por tráiler en Ramos Arizpe; madre e hijo lesionados

La mañana de este miércoles, una mujer y su hijo resultaron lesionados tras verse involucrados en un accidente vial sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, en el municipio de Ramos Arizpe, luego de que su automóvil fuera impactado por un tráiler. Cerca de las 07:00 horas se registró el accidente a la altura del kilómetro 1, frente al parque industrial Amistad Aeropuerto, donde como probable responsable fue señalada la conductora de un Chevrolet Cavalier.

Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del siniestro, la mujer intentó realizar un retorno sobre la vialidad y aparentemente le quitó el derecho de paso a un tractocamión que transportaba rollos de acero y circulaba con dirección de Ramos Arizpe hacia Arteaga. El tráiler no logró frenar a tiempo e impactó el automóvil, que fue proyectado fuera del camino y terminó derribando un árbol. La conductora y su hijo resultaron con diversas lesiones a consecuencia del accidente.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe brindaron atención a los afectados y, tras su valoración, los trasladaron a la Clínica 88 del IMSS para recibir atención médica especializada. Elementos de la Policía Estatal tomaron conocimiento de los hechos y aseguraron al operador del tráiler, quien quedó a disposición del Ministerio Público mientras se determinan las responsabilidades correspondientes.