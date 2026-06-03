Intenta retornar y termina impactada por tráiler en Ramos Arizpe; madre e hijo lesionados

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Saltillo
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    Intenta retornar y termina impactada por tráiler en Ramos Arizpe; madre e hijo lesionados
    Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes del automóvil antes de trasladarlos a la Clínica 88 del IMSS para una valoración médica especializada. ULISES MARTÍNEZ

El automóvil fue proyectado fuera de la carpeta asfáltica y terminó derribando un árbol tras el impacto registrado frente al parque industrial Amistad Aeropuerto

La mañana de este miércoles, una mujer y su hijo resultaron lesionados tras verse involucrados en un accidente vial sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, en el municipio de Ramos Arizpe, luego de que su automóvil fuera impactado por un tráiler.

Cerca de las 07:00 horas se registró el accidente a la altura del kilómetro 1, frente al parque industrial Amistad Aeropuerto, donde como probable responsable fue señalada la conductora de un Chevrolet Cavalier.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/choque-deja-una-mujer-lesionada-en-saltillo-ambos-alegan-tener-luz-verde-KA21128604
$!Elementos de la Policía Estatal tomaron conocimiento del percance y aseguraron al operador de la unidad de carga mientras se desarrollan las investigaciones para determinar responsabilidades.
Elementos de la Policía Estatal tomaron conocimiento del percance y aseguraron al operador de la unidad de carga mientras se desarrollan las investigaciones para determinar responsabilidades. ULISES MARTÍNEZ

Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del siniestro, la mujer intentó realizar un retorno sobre la vialidad y aparentemente le quitó el derecho de paso a un tractocamión que transportaba rollos de acero y circulaba con dirección de Ramos Arizpe hacia Arteaga.

El tráiler no logró frenar a tiempo e impactó el automóvil, que fue proyectado fuera del camino y terminó derribando un árbol. La conductora y su hijo resultaron con diversas lesiones a consecuencia del accidente.

$!El fuerte impacto provocó que el vehículo particular saliera del camino y terminara derribando un árbol a un costado de la vialidad, movilizando a cuerpos de emergencia y autoridades estatales.
El fuerte impacto provocó que el vehículo particular saliera del camino y terminara derribando un árbol a un costado de la vialidad, movilizando a cuerpos de emergencia y autoridades estatales. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe brindaron atención a los afectados y, tras su valoración, los trasladaron a la Clínica 88 del IMSS para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Policía Estatal tomaron conocimiento de los hechos y aseguraron al operador del tráiler, quien quedó a disposición del Ministerio Público mientras se determinan las responsabilidades correspondientes.

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