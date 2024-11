Detienen a falso elemento de la Fiscalía que extorsionaba a automovilistas, en Saltillo

Un hombre fue descubierto en las calles de Texcoco y el bulevar Pablo L. Sidar, en la colonia Roma, a poca distancia de una institución educativa. Según información extraoficial, esta persona operaba recorriendo las calles de la ciudad a bordo de un vehículo Dodge Charger color gris, con cristales polarizados y sin placas.

De acuerdo con las denuncias, el hombre encendía luces blancas conocidas como estrobos para simular una persecución de sus víctimas. A uno de los afectados lo detuvo con la excusa de que el vehículo tenía placas anteriores y que era necesario llevarlo al corralón. Para evitar que aseguraran su auto, el sujeto amenazó con solicitar refuerzos de sus supuestos colegas para llevarlo detenido.

A cambio de no proceder con el arresto, le pidió 4 mil pesos. Otro de los afectados se negó a cooperar y, al solicitarle alguna credencial que lo acreditara como policía, el hombre no mostró nada. En lugar de eso, le respondió que con su uniforme, que consistía en pantalón, playera y una cachucha negra, era suficiente, a pesar de que no llevaba las siglas de la FGE o AIC.

Incluso llegó a afirmar ser el comandante Gabriel Figueroa, del grupo especial antisecuestros. Finalmente, la noche de este martes, las autoridades municipales lograron ubicarlo y detenerlo.