Detienen a tránsito de Saltillo por accidente con víctima mortal en la Asturias: ‘se actuará con apego a la ley’

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    Detienen a tránsito de Saltillo por accidente con víctima mortal en la Asturias: ‘se actuará con apego a la ley’
    La tragedia provocó la indignación de vecinos, quienes rodearon la patrulla y exigieron justicia por la muerte de una mujer. JUAN FRANCISCO VALDÉS
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Vecinos querían linchar al oficial de la patrulla que arrolló a las dos mujeres por no respetar la señal de alto y boyas en el crucero

Un accidente protagonizado por una patrulla municipal desató la furia de habitantes de la colonia Asturias de Saltillo, quienes intentaron hacer justicia por propia mano contra el oficial señalado como responsable de la muerte de una mujer.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/la-fe-marco-el-paso-de-mas-de-1400-matlachines-en-saltillo-IA22117078
$!Elementos de seguridad resguardaron al policía señalado como responsable mientras habitantes intentaban impedir su traslado.
Elementos de seguridad resguardaron al policía señalado como responsable mientras habitantes intentaban impedir su traslado. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Los hechos ocurrieron este domingo en el cruce de las calles Gijón y Santander, donde una unidad de la Policía Preventiva Municipal, identificada con el número C1819, terminó fuera de control tras ser impactada por otro vehículo.

$!Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio para atender a las víctimas del accidente registrado en la colonia Asturias.
Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio para atender a las víctimas del accidente registrado en la colonia Asturias. JUAN FRANCISCO VALDÉS

De acuerdo con versiones preliminares, la patrulla circulaba por la calle Gijón con dirección al norte cuando al llegar al cruce con Santander recibió un golpe en la parte posterior por parte de un Dodge Neón que aparentemente tenía derecho de paso.

$!Vecinos señalaron que días antes habían colocado reductores de velocidad en la zona para evitar accidentes.
Vecinos señalaron que días antes habían colocado reductores de velocidad en la zona para evitar accidentes. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Tras el impacto, la unidad oficial realizó un giro y subió a la banqueta, donde se encontraban dos mujeres. Una de ellas quedó prensada contra otro vehículo estacionado, mientras que otra resultó lesionada.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al llamado de emergencia y atendieron a María Juana Aguilar Salazar, de 62 años, quien presentó diversas contusiones. En el lugar también fue valorada Teresa Velásquez Ramírez, quien perdió la vida a consecuencia del accidente.

La tragedia provocó la indignación de los vecinos, quienes rodearon al oficial César Uriel “N”, de 28 años, y exigieron que fuera entregado a la Fiscalía General del Estado. Entre empujones y momentos de tensión, elementos de seguridad lograron trasladarlo bajo resguardo.

$!La patrulla municipal terminó sobre la banqueta luego de ser impactada por otro vehículo en el cruce de Gijón y Santander.
La patrulla municipal terminó sobre la banqueta luego de ser impactada por otro vehículo en el cruce de Gijón y Santander. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Habitantes señalaron que recientemente habían sido instaladas boyas reductoras de velocidad en la zona para evitar accidentes y reclamaron que la propia patrulla habría ignorado estas medidas preventivas.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal militar acudieron al sitio para controlar la situación, acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes. Los vehículos involucrados fueron asegurados para continuar con las investigaciones.

$!El cruce de Gijón y Santander permaneció acordonado mientras peritos recababan evidencias del choque.
El cruce de Gijón y Santander permaneció acordonado mientras peritos recababan evidencias del choque. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el elemento fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, además de señalar que se actuará conforme a la ley para deslindar responsabilidades. También aseguró que los gastos médicos y derivados del accidente serán cubiertos por la institución y la aseguradora de la unidad oficial.

  • $!La Comisaría de Seguridad informó que el oficial fue consignado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades.
    La Comisaría de Seguridad informó que el oficial fue consignado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades. JUAN FRANCISCO VALDÉS
  • $!El accidente generó una fuerte movilización policiaca ante la reacción de los habitantes que exigían justicia por la víctima mortal.
    El accidente generó una fuerte movilización policiaca ante la reacción de los habitantes que exigían justicia por la víctima mortal. JUAN FRANCISCO VALDÉS
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