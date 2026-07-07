Diana llegó a Saltillo huyendo de CDMX; presunto feminicida la acorraló frente a miles de personas para que aceptara casarse

Fue el pasado lunes cuando se dio a conocer el hallazgo sin vida de Diana Marina, de 41 años. La mujer fue encontrada en un domicilio de la colonia Santa Bárbara, al oriente de Saltillo, donde vivía junto con Fernando “N”, de 54 años.

Mientras las autoridades de Coahuila continúan con la búsqueda de Fernando “N”, investigado como probable responsable del feminicidio de Diana Marina en Saltillo , personas cercanas a la familia han compartido detalles que apuntan a que la víctima intentó escapar meses antes de la violencia que presuntamente sufría.

Las primeras diligencias establecieron que Diana Marina habría sido privada de la vida por estrangulamiento y presentaba otras lesiones que continúan siendo analizadas por el Servicio Médico Forense.

De acuerdo con testimonios de personas cercanas a la familia, Diana era originaria de Tapachula, Chiapas, y llegó a Saltillo hace poco más de un año para reunirse con su madre, quien desde tiempo atrás residía en la capital coahuilense.

Las mismas fuentes señalaron que fue en la Ciudad de México donde conoció a Fernando y mantuvo la mayor parte de la relación con él. Sin embargo, tras diversos episodios de violencia y celos, decidió abandonar esa ciudad y trasladarse a Saltillo. Tiempo después, aseguraron, el hombre también llegó a la capital coahuilense.

Semanas después de su llegada, Fernando le pidió matrimonio durante los festejos del Día de la Independencia realizados en la Plaza de Armas, en septiembre de 2025. El momento fue captado por asistentes y difundido por diversos medios de comunicación locales.

Según las personas consultadas, la propuesta nunca fue acordada entre ambos ni existía una fecha para la boda. Aseguraron que Fernando organizó el momento para presionar a Diana a aceptar frente a miles de personas.

”Eso no lo hizo por amor, fue por los mismos celos. Diana se sintió obligada a decir que sí”, relató una de las personas cercanas a la familia.

Las fuentes también afirmaron que Fernando controlaba distintos aspectos de la vida de Diana. Entre ellos, señalaron que tomó el control de su cuenta de Facebook, eliminó contactos masculinos y comenzó a publicar fotografías de la relación desde ese perfil.

Aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades, las personas cercanas a la familia sostuvieron que Diana ya había buscado apoyo en Saltillo para denunciar a Fernando “N”, antes de que ocurrieran los hechos que hoy son investigados como feminicidio.