‘El 1% no puede controlar el mundo’: Obispo de Saltillo confía que el sucesor de Francisco apoyará a los pobres

El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, expresó su confianza en que el legado del Papa Francisco no será desviado por quienes participen en la elección de su sucesor. “Tienen ya una enseñanza, ya les tuvo confianza el Papa”, señaló, refiriéndose a los cardenales que integran el cónclave, muchos de los cuales fueron elegidos por el propio pontífice debido a su cercanía con los más pobres, las periferias y aquellos históricamente excluidos.

Durante la misa celebrada en la Catedral de Santiago en memoria del Papa, Vera subrayó el enfoque social de Francisco como un acto de fidelidad al Evangelio: “Abiertamente se colocó del lado de los pobres. Sus escritos siempre hacen referencia a los pobres y a la triste situación de los pobres. Que nosotros tenemos que cambiar, no es normal que haya pobres. Porque el mundo es para todos”.

En ese mismo espíritu, el obispo emérito dirigió un mensaje a las personas LGBT+ que temen que la Iglesia retroceda en los avances pastorales impulsados por Francisco. “Si ya un día Dios tuvo un hombre que inició un trabajo como este, pues Dios intervendrá para encontrar uno que lo continúe”, afirmó. Agregó que quienes excluyen a otros por su identidad u orientación “no entendieron el Evangelio”.

En una entrevista posterior a la misa, reiteró que el compromiso cristiano no puede existir sin priorizar a los pobres y marginados. “Si nosotros no hacíamos pasar esa relación con Dios que teníamos por los pobres en nuestra actividad en el mundo, nosotros no habíamos entendido gran cosa del Evangelio”.

Raúl Vera también criticó abiertamente la concentración de poder y riqueza en el mundo actual: “Las estadísticas nos dicen que más del 60% de la riqueza del mundo está en manos de un 1% de la población del planeta”. Frente a esta realidad, llamó a recomponer la sociedad desde la dignidad de los más desfavorecidos: “Tenemos que rogarle a Dios que nos conceda un cambio político, un cambio económico muy serio, pero dentro del mundo”.

Sobre el papel que desempeñará el próximo pontífice, dijo que no se trata de un relevo cualquiera: “El Papa estableció un camino para organizar la sociedad desde la Iglesia. Muchas de las personas que hoy son cardenales fueron escogidas desde esa mirada. Escogió gente del pueblo, de las orillas. Esas personas se sintieron muy fortalecidas y apoyadas en su trabajo para el bien de todos”.

Ante la pregunta de si el Espíritu Santo estará presente durante el cónclave, Raúl Vera fue tajante: “Al Espíritu Santo le interesa a la Iglesia y no son los hombres quienes eligen al Papa, es Dios”.