Embiste a oficial municipal y escapa en Saltillo; investigan al conductor (video)

Un elemento de la Policía Municipal de Saltillo resultó lesionado luego de ser atropellado por un automovilista que huyó del lugar la tarde de este miércoles, en el cruce de los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Centenario de Torreón. El presunto responsable escapó tras el incidente, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones para localizarlo a través de las cámaras de vigilancia.

El oficial lesionado fue identificado como Efraín Velázquez, de 49 años, quien se encontraba realizando labores de vialidad en la zona cuando ocurrieron los hechos. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención médica y posteriormente lo trasladaron a un hospital privado ubicado al norte de la ciudad. Conforme a los testimonios recabados, el policía se dirigía a atender un conflicto registrado en el estacionamiento de un establecimiento de comida, donde se encontraba un vehículo Volkswagen Jetta con placas FEW-697-D que obstruía la circulación.

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Testigos señalaron que varias personas solicitaron al conductor que moviera la unidad, debido a que había descendido a una persona y permanecía detenido en el lugar. Sin embargo, el automovilista se negó a retirarse y comenzó a realizar llamadas telefónicas. Según los reportes, durante la situación el conductor aseguró pertenecer a un grupo del crimen organizado. Cuando el oficial intentó intervenir para mediar el conflicto y restablecer el orden, el automovilista aceleró la marcha de manera repentina. El vehículo impactó al elemento municipal y posteriormente abandonó el lugar. Corporaciones de seguridad recabaron información sobre el caso y mantienen la búsqueda del conductor, mientras continúan las investigaciones para determinar su responsabilidad en los hechos.