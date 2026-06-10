Embiste a oficial municipal y escapa en Saltillo; investigan al conductor (video)

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Embiste a oficial municipal y escapa en Saltillo; investigan al conductor (video)
    El oficial Efraín Velázquez, de 49 años, recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos de la Cruz Roja antes de ser trasladado a un hospital privado para una valoración médica más especializada. ULISES MARTÍNEZ

Las autoridades analizan imágenes captadas por sistemas de videovigilancia para ubicar al conductor que huyó después de atropellar al oficial durante una intervención

Un elemento de la Policía Municipal de Saltillo resultó lesionado luego de ser atropellado por un automovilista que huyó del lugar la tarde de este miércoles, en el cruce de los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Centenario de Torreón.

El presunto responsable escapó tras el incidente, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones para localizarlo a través de las cámaras de vigilancia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/investigan-presunto-intento-de-robo-por-extorsion-telefonica-en-aguas-de-saltillo-HJ21284773
$!Testigos de los hechos señalaron que el automovilista se negó a mover su unidad pese a las peticiones realizadas por varias personas y posteriormente abandonó el lugar tras impactar al elemento preventivo.
Testigos de los hechos señalaron que el automovilista se negó a mover su unidad pese a las peticiones realizadas por varias personas y posteriormente abandonó el lugar tras impactar al elemento preventivo. ULISES MARTÍNEZ

El oficial lesionado fue identificado como Efraín Velázquez, de 49 años, quien se encontraba realizando labores de vialidad en la zona cuando ocurrieron los hechos. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención médica y posteriormente lo trasladaron a un hospital privado ubicado al norte de la ciudad.

Conforme a los testimonios recabados, el policía se dirigía a atender un conflicto registrado en el estacionamiento de un establecimiento de comida, donde se encontraba un vehículo Volkswagen Jetta con placas FEW-697-D que obstruía la circulación.

Testigos señalaron que varias personas solicitaron al conductor que moviera la unidad, debido a que había descendido a una persona y permanecía detenido en el lugar. Sin embargo, el automovilista se negó a retirarse y comenzó a realizar llamadas telefónicas.

Según los reportes, durante la situación el conductor aseguró pertenecer a un grupo del crimen organizado. Cuando el oficial intentó intervenir para mediar el conflicto y restablecer el orden, el automovilista aceleró la marcha de manera repentina.

El vehículo impactó al elemento municipal y posteriormente abandonó el lugar. Corporaciones de seguridad recabaron información sobre el caso y mantienen la búsqueda del conductor, mientras continúan las investigaciones para determinar su responsabilidad en los hechos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La cuota

La cuota
true

Cuando el Mundial te juega en contra
true

POLITICÓN: Alberto Hurtado pide a Ariadna Montiel asumir el fracaso de Morena en Coahuila
Autoridades escolares informaron que durante la revisión efectuada entre estudiantes de secundaria no se encontraron objetos que representaran un riesgo para la comunidad educativa.

Continúan amenazas de tiroteo en escuelas de Coahuila; se registra nuevo caso en Colegio San José
Saltillo Coahuila Mexico, sabado 26 de noviembre del 2022. Para disfrutar el partido de México vs Argentina parejas, grupos de amigos y familias asistieron a los principales restaurantes de la ciudad la tarde del sábado 26 de noviembre. Los asistentes disfrutaron de una cálida y emotiva reunión degustando las botanas, bebidas y los diferentes platillos acompañados con la emoción de ver al equipo de México jugar contra la selección de Argentina.

Bajo la lupa del IMPI restaurantes de Saltillo; habrá multas por transmitir el Mundial sin permiso
Ajustan frecuencias de camiones para facilitar acceso al Fut Fest

Amplían horario de la Ruta RS-211 para el Fut Fest en el Biblioparque Norte de Saltillo

Teherán acusó a Estados Unidos de violar repetidamente el acuerdo de alto al fuego.

Irán ataca bases estadounidenses en Jordania, Kuwait y Bahréin después de que Trump ordenara ataques cerca del estrecho de Ormuz
Trump destacó una reducción de 97 por ciento en la entrada de drogas a territorio estadounidense.

Duda Trump renovar T-MEC... y vuelve a cargar contra México