Investigan presunto intento de robo por extorsión telefónica en Aguas de Saltillo

Un presunto intento de robo mediante extorsión telefónica movilizó a elementos de seguridad, luego de que un vigilante reportara una llamada sospechosa recibida durante la noche en las instalaciones de Aguas de Saltillo. De acuerdo con la información proporcionada, una persona se comunicó por teléfono celular con el guardia de turno y le indicó que buscara un documento específico y, posteriormente, le ordenó desconectar diversos equipos y revisar cajones dentro de las instalaciones.

El vigilante nocturno realizó las acciones solicitadas y notificó lo ocurrido al encargado del siguiente turno para que estuviera al tanto de la situación. La información fue transmitida durante el cambio de guardia. Al iniciar sus labores, el vigilante del turno matutino consideró irregular la llamada y decidió reportar los hechos a las autoridades, quienes acudieron al lugar para tomar conocimiento de la situación e iniciar las investigaciones correspondientes.

Como parte del protocolo, el guardia fue asegurado de manera preventiva mientras se realizaban las diligencias para esclarecer los hechos. Las autoridades señalaron que una de las líneas de investigación apunta a un posible intento de robo mediante extorsión telefónica. Peritos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado llevan a cabo las investigaciones pertinentes.