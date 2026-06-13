En Saltillo, se avienta maniobra ‘bandida’, choca por alcance y se da a la fuga
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Afectados señalaron que el conductor cruzó varios carriles para incorporarse a Nazario Ortiz Garza; el vehículo terminó sobre el camellón central
Un conductor terminó sobre el camellón central luego de que presuntamente fue impactado por una camioneta que realizó una maniobra indebida para incorporarse a la circulación y posteriormente huyó del lugar.
El accidente se registró alrededor de la 01:00 de la madrugada en el carril que conecta el bulevar Venustiano Carranza con Nazario Ortiz Garza, en Saltillo.
De acuerdo con los afectados, un matrimonio viajaba en un Toyota Yaris cuando una camioneta roja cruzó intempestivamente varios carriles y brincó las boyas divisorias para incorporarse a la vialidad.
La maniobra habría provocado que la camioneta golpeara por alcance al automóvil, ocasionando que su conductor perdiera el control y terminara sobre el camellón tras derribar un árbol.
Según el testimonio de los involucrados, después del impacto el responsable volvió a atravesar las protecciones y escapó con rumbo al poniente sobre Nazario Ortiz Garza.
Elementos de Tránsito Municipal brindaron apoyo a los afectados y elaboraron el informe correspondiente para que el caso sea investigado por el Ministerio Público de Asuntos Viales.