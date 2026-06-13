En Saltillo, se avienta maniobra ‘bandida’, choca por alcance y se da a la fuga

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    En Saltillo, se avienta maniobra ‘bandida’, choca por alcance y se da a la fuga
    El Toyota Yaris terminó sobre el camellón central luego del impacto que, según los afectados, fue provocado por una camioneta que abandonó el lugar. MARTÍN ROJAS
    En Saltillo, se avienta maniobra ‘bandida’, choca por alcance y se da a la fuga
    Un árbol derribado y piezas desprendidas de la carrocería quedaron esparcidas en la zona tras el accidente. MARTÍN ROJAS
    En Saltillo, se avienta maniobra ‘bandida’, choca por alcance y se da a la fuga
    El percance ocurrió en la incorporación del bulevar Venustiano Carranza hacia Nazario Ortiz Garza durante la madrugada de este sábado. MARTÍN ROJAS

Afectados señalaron que el conductor cruzó varios carriles para incorporarse a Nazario Ortiz Garza; el vehículo terminó sobre el camellón central

Un conductor terminó sobre el camellón central luego de que presuntamente fue impactado por una camioneta que realizó una maniobra indebida para incorporarse a la circulación y posteriormente huyó del lugar.

El accidente se registró alrededor de la 01:00 de la madrugada en el carril que conecta el bulevar Venustiano Carranza con Nazario Ortiz Garza, en Saltillo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ignora-semaforo-en-rojo-y-provoca-choque-en-la-entrada-a-plaza-patio-en-saltillo-AF21356464

De acuerdo con los afectados, un matrimonio viajaba en un Toyota Yaris cuando una camioneta roja cruzó intempestivamente varios carriles y brincó las boyas divisorias para incorporarse a la vialidad.

La maniobra habría provocado que la camioneta golpeara por alcance al automóvil, ocasionando que su conductor perdiera el control y terminara sobre el camellón tras derribar un árbol.

Según el testimonio de los involucrados, después del impacto el responsable volvió a atravesar las protecciones y escapó con rumbo al poniente sobre Nazario Ortiz Garza.

Elementos de Tránsito Municipal brindaron apoyo a los afectados y elaboraron el informe correspondiente para que el caso sea investigado por el Ministerio Público de Asuntos Viales.

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