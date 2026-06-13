En Saltillo, se avienta maniobra ‘bandida’, choca por alcance y se da a la fuga

El accidente se registró alrededor de la 01:00 de la madrugada en el carril que conecta el bulevar Venustiano Carranza con Nazario Ortiz Garza, en Saltillo .

Un conductor terminó sobre el camellón central luego de que presuntamente fue impactado por una camioneta que realizó una maniobra indebida para incorporarse a la circulación y posteriormente huyó del lugar.

De acuerdo con los afectados, un matrimonio viajaba en un Toyota Yaris cuando una camioneta roja cruzó intempestivamente varios carriles y brincó las boyas divisorias para incorporarse a la vialidad.

La maniobra habría provocado que la camioneta golpeara por alcance al automóvil, ocasionando que su conductor perdiera el control y terminara sobre el camellón tras derribar un árbol.

Según el testimonio de los involucrados, después del impacto el responsable volvió a atravesar las protecciones y escapó con rumbo al poniente sobre Nazario Ortiz Garza.

Elementos de Tránsito Municipal brindaron apoyo a los afectados y elaboraron el informe correspondiente para que el caso sea investigado por el Ministerio Público de Asuntos Viales.