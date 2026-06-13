Ignora semáforo en rojo y provoca choque en la entrada a Plaza Patio en Saltillo

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Saltillo
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    Ignora semáforo en rojo y provoca choque en la entrada a Plaza Patio en Saltillo
    Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y mediaron un acuerdo entre los conductores. MARTÍN ROJAS
    Ignora semáforo en rojo y provoca choque en la entrada a Plaza Patio en Saltillo
    El Nissan Sentra presentó daños considerables en la parte frontal tras el choque registrado sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez. MARTÍN ROJAS
    Ignora semáforo en rojo y provoca choque en la entrada a Plaza Patio en Saltillo
    El impacto provocó afectaciones en la fascia, parrilla y cofre del vehículo involucrado. MARTÍN ROJAS
    Ignora semáforo en rojo y provoca choque en la entrada a Plaza Patio en Saltillo
    El Volkswagen Gol resultó con daños en el costado delantero izquierdo luego de la colisión. MARTÍN ROJAS

El conductor responsable reconoció que se distrajo mientras conversaba con un acompañante; no hubo personas lesionadas

Una distracción al volante derivó en un accidente automovilístico en Saltillo durante los primeros minutos de este sábado.

Un joven conductor presuntamente ignoró la luz roja de un semáforo y terminó impactando otro vehículo sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez.

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De acuerdo con testigos, el conductor de un Volkswagen Gol circulaba de norte a sur cuando omitió el alto marcado por el semáforo.

La unidad colisionó contra un Nissan Sentra que avanzaba en sentido contrario y que contaba con luz verde para incorporarse al acceso de Plaza Patio.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y confirmaron que no se registraron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.

Tras dialogar con las autoridades, el conductor señalado como responsable reconoció que se distrajo mientras convivía con uno de sus acompañantes, por lo que aceptó cubrir los daños ocasionados mediante un convenio entre las partes.

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