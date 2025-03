Estancado proceso de modernización del Reglamento de Tránsito en Saltillo por falta de documentación

La entrega y revisión de los cambios al Reglamento de Tránsito y Vialidad en Saltillo están suspendidas, ya que la Comisión de Seguridad del Cabildo aún no ha recibido el proyecto para su análisis, a pesar de que desde la administración anterior se habían comenzado a trabajar en las modificaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Difunden en redes video de pirómano prendiendo fuego cerca de gasolinera al sur de Saltillo

El regidor Mario Mata Quintero, miembro de la Comisión de Seguridad, comentó que hasta el momento no se ha entregado el proyecto para su revisión. “No entiendo por qué no se concluyó el proyecto en la administración pasada. Nosotros, como comisión, aún no lo hemos recibido. En cuanto lo tengamos, con gusto lo revisamos”, expresó Mata.

Este retraso en la actualización del reglamento deja pendiente la implementación de medidas clave para mejorar la movilidad y la seguridad vial en la ciudad, así como para regular el uso de diversos vehículos.

Entre los cambios previstos están nuevas regulaciones para las motocicletas de baja cilindrada, con el objetivo de establecer requisitos más estrictos para su circulación y medidas de seguridad obligatorias para los conductores.

También se contemplaba la actualización de los límites de velocidad en varias vialidades, con el fin de reducir los accidentes y mejorar el flujo vehicular. No obstante, Mata Quintero señaló que el tema será abordado con el presidente de la comisión tan pronto como el documento oficial sea entregado.

Cabe recordar que la administración pasada ya había anunciado la modernización del Reglamento de Tránsito con el propósito de actualizar normativas y sanciones. Sin embargo, al no contar con un documento concreto en manos de la actual comisión, el proceso sigue paralizado.

Mientras tanto, la regulación del tránsito en la capital de Coahuila continuará bajo el marco normativo vigente, a la espera de que se destrabe el proyecto y se realicen las modificaciones necesarias para mejorar la movilidad en la ciudad.