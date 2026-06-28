Expo Clásicos 2026 reúne a más de 20 mil visitantes y 800 vehículos en Saltillo

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    Expo Clásicos 2026 reúne a más de 20 mil visitantes y 800 vehículos en Saltillo
    El alcalde Javier Díaz González recorrió la Expo Clásicos 2026, donde se exhibieron más de 800 vehículos clásicos en el Parque Las Maravillas. CORTESÍA

La edición 24 de la Expo Clásicos 2026 consolida a Saltillo como referente nacional del automovilismo de colección y genera una importante derrama económica

El rugido de los motores y el brillo de las carrocerías cromadas volvieron a apoderarse del Parque Las Maravillas durante la edición 24 de la Expo Clásicos 2026, un encuentro que reunió a más de 20 mil personas y exhibió cerca de 800 vehículos clásicos, originales y modificados provenientes de diversos estados de la República Mexicana y de Estados Unidos.

El alcalde Javier Díaz González recorrió las instalaciones del evento y destacó el impacto positivo que este tipo de encuentros genera para el turismo, la economía local y la convivencia familiar.

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$!Más de 20 mil personas disfrutaron de la edición 24 de la Expo Clásicos, consolidada como uno de los encuentros automovilísticos más importantes del norte de México.
Más de 20 mil personas disfrutaron de la edición 24 de la Expo Clásicos, consolidada como uno de los encuentros automovilísticos más importantes del norte de México. CORTESÍA

“La Expo Clásicos es ya una tradición en Saltillo. Es un evento que reúne a las familias, recibe visitantes de todo el país y es resultado del esfuerzo que, desde hace 24 años, realizan sus organizadores para consolidarlo como uno de los encuentros automovilísticos más importantes del norte de México”, expresó el presidente municipal.

Durante su visita, Díaz González convivió con organizadores, expositores y familias asistentes, además de saludar a visitantes llegados desde diferentes puntos del país y del extranjero. El mandatario reconoció el trabajo de la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo por mantener vigente esta tradición que genera una importante derrama económica para los sectores turístico, comercial y de servicios.

El alcalde recordó que Saltillo mantiene una estrecha relación con la cultura automotriz y que, desde 2015, la ciudad forma parte del Libro Guinness de los Récords por haber realizado el desfile de camionetas pick-up clásicas más grande del mundo, lo que posicionó a la capital coahuilense como un referente nacional entre los aficionados a los vehículos de colección.

$!Beto Marín Morales, socio fundador de la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, fue homenajeado por su legado y aportaciones al evento.
Beto Marín Morales, socio fundador de la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, fue homenajeado por su legado y aportaciones al evento. CORTESÍA

Como parte de las actividades previas a la inauguración, el sábado se llevó a cabo un desayuno y una rueda de prensa para presentar los pormenores del evento. En este encuentro participó como invitada especial Isabela Vaca, hija del reconocido restaurador de automóviles Martín Vaca, quien convivió con representantes de los medios de comunicación y asistentes.

$!La Expo Clásicos 2026 generó una importante derrama económica para los sectores turístico, comercial y de servicios de Saltillo.
La Expo Clásicos 2026 generó una importante derrama económica para los sectores turístico, comercial y de servicios de Saltillo. CORTESÍA

Durante la ceremonia inaugural, Hugo Treviño, representante de la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección, entregó un reconocimiento a Hugo Alberto Rábago Mar, presidente de la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, por su trayectoria y labor para consolidar este encuentro automovilístico. Asimismo, Beto Marín Morales, socio fundador de la asociación, recibió un homenaje por su legado y aportaciones al desarrollo de este tradicional evento.

$!Visitantes de diversos estados de México y Estados Unidos se dieron cita en el Parque Las Maravillas para admirar los vehículos de colección.
Visitantes de diversos estados de México y Estados Unidos se dieron cita en el Parque Las Maravillas para admirar los vehículos de colección. CORTESÍA

Acompañaron al alcalde el director de la Oficina de Convenciones y Visitantes, Raúl Rodarte Leos; el presidente de la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, Hugo Alberto Rábago Mar; Luis Felipe Hernández, socio fundador y decano de la asociación; la invitada especial Isabela Vaca, así como autoridades municipales, estatales e integrantes de clubes automovilísticos de diferentes entidades del país.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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