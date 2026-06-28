Más de mil personas marchan por el agua en La Laguna y rechazan instalación de planta Fermachem

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    Más de mil personas marchan por el agua en La Laguna y rechazan instalación de planta Fermachem
    Las personas recorrieron cerca de seis kilómetros para exigir la protección del acuífero de La Laguna y rechazar la instalación de la planta de fertilizantes Fermachem. FRANCISCO RODRÍGUEZ

Cientos de ciudadanos marcharon de Gómez Palacio a Lerdo para exigir la protección del acuífero de La Laguna, respaldar la sentencia 543 de la Suprema Corte y manifestar su rechazo a la instalación de la planta de fertilizantes

TORREÓN, COAH.- Una nueva protesta multitudinaria se llevó a cabo en la Comarca Lagunera para protestar por el intento de las autoridades y concesionarios por frenar la sentencia 543 del acuífero de La Laguna, así como la instalación de Fermachem, la planta de fertilizantes que se anunció llegará al municipio de Lerdo, Durango.

Desde el Puente Plateado, que une los municipios de Gómez Palacio y Torreón, partió un grupo de ciudadanos para reclamar y exigir que el agua se proteja y no se venda.

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$!Con consignas como “Agua sí, amoniaco no”, los manifestantes marcharon del Puente Plateado hasta la Plaza de Armas de Lerdo.
Con consignas como “Agua sí, amoniaco no”, los manifestantes marcharon del Puente Plateado hasta la Plaza de Armas de Lerdo. FRANCISCO RODRÍGUEZ

Durante el trayecto de unos 6 kilómetros hasta llegar a la Plaza de Armas del municipio de Lerdo, se lograron sumar muchas personas, por lo que la cifra final rondó los mil ciudadanos, según estimaciones de los organizadores.

La protesta tuvo una consigna que retumbó durante las más de dos horas de camino: “Agua sí, amoniaco no”, en referencia a la planta de fertilizantes que producirá urea y amoniaco, anunciada por el gobierno federal y estatal.

“Es ecocidio, no progreso”, recalcaron los manifestantes durante la marcha.

Al llegar a la Plaza de Armas, los manifestantes se reunieron en el kiosco para pedir firmas en apoyo a las demandas.

$!Al concluir la movilización, los asistentes reunieron firmas para respaldar la sentencia 543 de la Suprema Corte y oponerse al proyecto industrial.
Al concluir la movilización, los asistentes reunieron firmas para respaldar la sentencia 543 de la Suprema Corte y oponerse al proyecto industrial. FRANCISCO RODRÍGUEZ

Natalia Sánchez, integrante de Canto al Agua y una de quienes encabezaron la protesta, pidió una firma para sostener la sentencia 543 de la Suprema Corte de Justicia que reconoce la omisión de las autoridades para proteger el acuífero y los obliga a tomar medidas para la recuperación del acuífero.

$!Integrantes de colectivos ambientalistas señalaron que la prioridad debe ser la recuperación del acuífero, ante la sobreexplotación que enfrenta la región.
Integrantes de colectivos ambientalistas señalaron que la prioridad debe ser la recuperación del acuífero, ante la sobreexplotación que enfrenta la región. FRANCISCO RODRÍGUEZ

La segunda firma fue para pedir que no se instale la planta de fertilizantes.

“No estamos siendo responsables de cuidar el acuífero que está siendo sobreexplotado”, comentó Sánchez.

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Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

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