Más de mil personas marchan por el agua en La Laguna y rechazan instalación de planta Fermachem

TORREÓN, COAH.- Una nueva protesta multitudinaria se llevó a cabo en la Comarca Lagunera para protestar por el intento de las autoridades y concesionarios por frenar la sentencia 543 del acuífero de La Laguna, así como la instalación de Fermachem, la planta de fertilizantes que se anunció llegará al municipio de Lerdo, Durango. Desde el Puente Plateado, que une los municipios de Gómez Palacio y Torreón, partió un grupo de ciudadanos para reclamar y exigir que el agua se proteja y no se venda.

Durante el trayecto de unos 6 kilómetros hasta llegar a la Plaza de Armas del municipio de Lerdo, se lograron sumar muchas personas, por lo que la cifra final rondó los mil ciudadanos, según estimaciones de los organizadores. La protesta tuvo una consigna que retumbó durante las más de dos horas de camino: “Agua sí, amoniaco no”, en referencia a la planta de fertilizantes que producirá urea y amoniaco, anunciada por el gobierno federal y estatal. “Es ecocidio, no progreso”, recalcaron los manifestantes durante la marcha. Al llegar a la Plaza de Armas, los manifestantes se reunieron en el kiosco para pedir firmas en apoyo a las demandas.

Natalia Sánchez, integrante de Canto al Agua y una de quienes encabezaron la protesta, pidió una firma para sostener la sentencia 543 de la Suprema Corte de Justicia que reconoce la omisión de las autoridades para proteger el acuífero y los obliga a tomar medidas para la recuperación del acuífero.

La segunda firma fue para pedir que no se instale la planta de fertilizantes. “No estamos siendo responsables de cuidar el acuífero que está siendo sobreexplotado”, comentó Sánchez.

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