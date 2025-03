Falla mecánica provoca carambola en el periférico de Saltillo; cinco vehículos involucrados

A pesar de lo aparatoso del incidente, los conductores y pasajeros de los vehículos involucrados no presentaron lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario solicitar la presencia de paramédicos. No obstante, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para coordinar la vialidad y evitar nuevos percances en la zona, que es una de las más transitadas durante las horas pico.