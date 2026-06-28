Hombre detenido muere en la Comisaría de Seguridad, en Saltillo

Un hombre acusado del delito de allanamiento de morada murió al llegar a los patios de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

Las autoridades informaron, mediante un comunicado de prensa, que la causa del fallecimiento fue un infarto fulminante.

Indicaron que el detenido fue identificado como José N., de 29 años de edad, originario de Veracruz.

Fue detenido alrededor de las 14:15 horas al ser sorprendido dentro de un domicilio ubicado en la colonia Valle Dorado, al sur de Saltillo.

Posteriormente, fue trasladado en una patrulla a las instalaciones de la Policía Preventiva Municipal para ser ingresado a una celda.