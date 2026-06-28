Hombre detenido muere en la Comisaría de Seguridad, en Saltillo

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    Hombre detenido muere en la Comisaría de Seguridad, en Saltillo
    El cuerpo fue trasladado a la Agencia de Investigción.
    Hombre detenido muere en la Comisaría de Seguridad, en Saltillo

Antes de pasar con el juez se desvaneció

Un hombre acusado del delito de allanamiento de morada murió al llegar a los patios de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

Las autoridades informaron, mediante un comunicado de prensa, que la causa del fallecimiento fue un infarto fulminante.

Indicaron que el detenido fue identificado como José N., de 29 años de edad, originario de Veracruz.

Fue detenido alrededor de las 14:15 horas al ser sorprendido dentro de un domicilio ubicado en la colonia Valle Dorado, al sur de Saltillo.

Posteriormente, fue trasladado en una patrulla a las instalaciones de la Policía Preventiva Municipal para ser ingresado a una celda.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-avistamiento-de-serpiente-activa-vigilancia-y-labores-de-limpieza-en-la-madriguera-GB21751340

Mientras hacía fila para el registro de ingreso, en el área que comunica con la oficina del juez cívico municipal, comenzó a presentar signos vitales muy bajos.

De inmediato se solicitó la intervención del médico legista de la corporación; sin embargo, el hombre ya no respondió a los llamados.

También se pidió el apoyo de una ambulancia de la Cruz Roja a través del sistema de emergencias 911.

Tras valorar al detenido, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales y determinaron que el fallecimiento obedeció a causas naturales.

Con el fin de descartar cualquier indicio de violencia, el cuerpo fue trasladado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para la práctica de la necropsia de ley.

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