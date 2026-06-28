Saltillo: avistamiento de serpiente activa vigilancia y labores de limpieza en La Madriguera

El reporte del avistamiento de una serpiente en las instalaciones de La Madriguera llevó al personal del Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE) a reforzar los recorridos de vigilancia y coordinar labores de limpieza en el área, ubicada dentro del Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo. La Madriguera se encuentra junto al Bosque Urbano, el Parque Las Maravillas y un arroyo, un entorno rodeado de vegetación que favorece la presencia de distintas especies. A ello se suman las lluvias registradas en la ciudad, las cuales, de acuerdo con el pronóstico, continuarán en los próximos días.

Durante un recorrido realizado por VANGUARDIA, personal del centro indicó que los avistamientos, principalmente de arañas, son habituales en el lugar debido a sus características naturales y al incremento de humedad de las últimas semanas. El titular del ICOJUVE, Iván Terashima, explicó que el reporte sobre la serpiente fue recibido el pasado jueves y que, desde entonces, el personal ha mantenido vigilancia permanente. Agregó que, hasta el momento, no se ha localizado al ejemplar y no se han presentado incidentes relacionados con el reporte. Terashima informó que el Instituto solicitó apoyo al Municipio para realizar labores de deshierbe y limpieza semanal mediante cuadrillas de Servicios Primarios y Medio Ambiente. Además, personal de seguridad y trabajadores del centro realizan recorridos constantes, especialmente en las zonas donde se desarrollan actividades para niñas, niños y jóvenes.

Como parte de estas acciones, también se llevarán a cabo jornadas de limpieza en el Bosque Urbano y en La Madriguera durante las próximas semanas, previo al inicio de los cursos de verano que se realizarán en ambos espacios. El funcionario indicó que las instalaciones cuentan con personal médico para atender cualquier eventualidad y que, durante el periodo vacacional, también solicitarán el apoyo de la Secretaría de Salud para reforzar la atención preventiva.

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