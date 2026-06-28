Saltillo: avistamiento de serpiente activa vigilancia y labores de limpieza en La Madriguera

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    Saltillo: avistamiento de serpiente activa vigilancia y labores de limpieza en La Madriguera
    Hasta el momento no se ha localizado al ejemplar reportado ni se han registrado incidentes relacionados con el avistamiento en las instalaciones de La Madriguera. HÉCTOR GARCÍA

El reporte fue recibido esta semana en las instalaciones del centro juvenil. Personal del lugar señala que la presencia de animales ponzoñosos es habitual por el entorno y las recientes lluvias

El reporte del avistamiento de una serpiente en las instalaciones de La Madriguera llevó al personal del Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE) a reforzar los recorridos de vigilancia y coordinar labores de limpieza en el área, ubicada dentro del Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo.

La Madriguera se encuentra junto al Bosque Urbano, el Parque Las Maravillas y un arroyo, un entorno rodeado de vegetación que favorece la presencia de distintas especies. A ello se suman las lluvias registradas en la ciudad, las cuales, de acuerdo con el pronóstico, continuarán en los próximos días.

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$!La cercanía con el Bosque Urbano y un arroyo favorece la presencia de distintas especies en los alrededores de La Madriguera.
La cercanía con el Bosque Urbano y un arroyo favorece la presencia de distintas especies en los alrededores de La Madriguera. HÉCTOR GARCÍA

Durante un recorrido realizado por VANGUARDIA, personal del centro indicó que los avistamientos, principalmente de arañas, son habituales en el lugar debido a sus características naturales y al incremento de humedad de las últimas semanas.

El titular del ICOJUVE, Iván Terashima, explicó que el reporte sobre la serpiente fue recibido el pasado jueves y que, desde entonces, el personal ha mantenido vigilancia permanente. Agregó que, hasta el momento, no se ha localizado al ejemplar y no se han presentado incidentes relacionados con el reporte.

Terashima informó que el Instituto solicitó apoyo al Municipio para realizar labores de deshierbe y limpieza semanal mediante cuadrillas de Servicios Primarios y Medio Ambiente. Además, personal de seguridad y trabajadores del centro realizan recorridos constantes, especialmente en las zonas donde se desarrollan actividades para niñas, niños y jóvenes.

$!Las labores de limpieza y deshierbe se intensificaron en el área ubicada dentro del Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo.
Las labores de limpieza y deshierbe se intensificaron en el área ubicada dentro del Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo. HÉCTOR GARCÍA

Como parte de estas acciones, también se llevarán a cabo jornadas de limpieza en el Bosque Urbano y en La Madriguera durante las próximas semanas, previo al inicio de los cursos de verano que se realizarán en ambos espacios.

El funcionario indicó que las instalaciones cuentan con personal médico para atender cualquier eventualidad y que, durante el periodo vacacional, también solicitarán el apoyo de la Secretaría de Salud para reforzar la atención preventiva.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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