Hombre muere al interior de su casa, en Saltillo

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Saltillo
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    Hombre muere al interior de su casa, en Saltillo
    Autoridades municipales llegaron al domicilio al recibir el reporte.

Vecinos tenían horas de no verlo; acudieron a su casa y como no respondió, llamaron a la policía, quienes finalmente lo encontraron sin vida

Juan Francisco Valdés

Francisco N. fue encontrado sin vida al interior de su domicilio por elementos de la Policía Municipal durante la tarde de este lunes.

El hallazgo generó la movilización de agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

Los investigadores entrevistaron a vecinos de las calles León Felipe y Ramón López Velarde, en la colonia La Madrid.

De acuerdo con los testimonios recabados, los habitantes señalaron que tenían dos días sin ver a don Francisco, situación que les causó preocupación, ya que vivía solo y no contaba con familiares que lo apoyaran.

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Los vecinos comentaron que hace algunos meses fue diagnosticado con tuberculosis en una clínica cercana. Asimismo, aseguraron que el hombre les manifestó que no recibió una receta médica para su tratamiento.

También señalaron que intentó ser atendido en el Hospital General de Saltillo; sin embargo, regresó a su domicilio porque, presuntamente, no recibió atención.

Desde el domingo 12 de julio permaneció encerrado en su vivienda y ya no volvió a salir, por lo que sus vecinos presumieron que su estado de salud se había complicado.

La tarde de este lunes 13 de julio acudieron a buscarlo para saber si necesitaba ayuda. Al tocar la puerta en repetidas ocasiones y no obtener respuesta, decidieron solicitar el apoyo de las autoridades a través del sistema de emergencias 911.

Al arribar al lugar, elementos de la Comisaría de Seguridad Pública ingresaron al domicilio, donde localizaron al hombre inconsciente.

Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

El fallecimiento de Francisco Javier causó consternación entre los vecinos de la colonia. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa oficial del deceso.

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