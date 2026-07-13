Sin reclamar, cuerpo de Fernando ‘N’, señalado por feminicidio de Diana Marina en Saltillo

A una semana de que se registró el feminicidio de Diana de 41 años en la colonia Santa Bárbara de Saltillo, las autoridades dieron a conocer de forma extraoficial, que previo al fin de semana, Fernando “N” fue abatido durante un operativo de su búsqueda.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado, dieron a conocer que hasta el momento, el cuerpo de Fernando “N”, quien es señalado como probable responsable del feminicidio de Diana Marina en Saltillo , prevalece bajo el resguardo de las autoridades y sin reclamación.

De acuerdo con las autoridades, fue a través de acciones de inteligencia que se logró dar con el paradero de Fernando, en el municipio de Amecameca, Estado de México.

El procedimiento fue desarrollado por agentes federales quienes habrían solicitado a Fernando identificarse, sin embargo, este se negó y procedió extraerse iniciando una persecución que terminó con fuego en su contra, y ahí se registró el fallecimiento.

Está situación se registró mientras el cuerpo de Diana Laura logró ser trasladado hasta la ciudad de Tapachula, Chiapas, luego de que su familia iniciara una colecta para poder lograr su traslado.

Las autoridades señalaron que la identificación del presunto responsable se realizó con base en las características físicas contenidas en el reporte de búsqueda, entre ellas un tatuaje y la amputación de un dedo de la mano derecha.

Mientras que el caso ha sido conocido mediáticamente, hasta la fecha, la autoridad destacó que no se ha mencionado de forma oficial el fallecimiento, toda vez que nadie ha reclamado el cuerpo ante el Servicio Médico Forense.