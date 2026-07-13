Sin reclamar, cuerpo de Fernando ‘N’, señalado por feminicidio de Diana Marina en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Sin reclamar, cuerpo de Fernando ‘N’, señalado por feminicidio de Diana Marina en Saltillo
    El presunto agresor era buscado por el feminicidio de Diana Marina, ocurrido en la colonia Santa Bárbara de Saltillo. ESPECIAL

Fuentes de la Fiscalía señalan que el cuerpo continúa bajo resguardo del Servicio Médico Forense

Fuentes de la Fiscalía General del Estado, dieron a conocer que hasta el momento, el cuerpo de Fernando “N”, quien es señalado como probable responsable del feminicidio de Diana Marina en Saltillo, prevalece bajo el resguardo de las autoridades y sin reclamación.

A una semana de que se registró el feminicidio de Diana de 41 años en la colonia Santa Bárbara de Saltillo, las autoridades dieron a conocer de forma extraoficial, que previo al fin de semana, Fernando “N” fue abatido durante un operativo de su búsqueda.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mujer-conoce-a-hombre-en-redes-y-termina-muerta-tras-ser-rociada-de-gasolina-y-prendida-en-fuego-en-nl-PB22102058

De acuerdo con las autoridades, fue a través de acciones de inteligencia que se logró dar con el paradero de Fernando, en el municipio de Amecameca, Estado de México.

El procedimiento fue desarrollado por agentes federales quienes habrían solicitado a Fernando identificarse, sin embargo, este se negó y procedió extraerse iniciando una persecución que terminó con fuego en su contra, y ahí se registró el fallecimiento.

Está situación se registró mientras el cuerpo de Diana Laura logró ser trasladado hasta la ciudad de Tapachula, Chiapas, luego de que su familia iniciara una colecta para poder lograr su traslado.

Las autoridades señalaron que la identificación del presunto responsable se realizó con base en las características físicas contenidas en el reporte de búsqueda, entre ellas un tatuaje y la amputación de un dedo de la mano derecha.

Mientras que el caso ha sido conocido mediáticamente, hasta la fecha, la autoridad destacó que no se ha mencionado de forma oficial el fallecimiento, toda vez que nadie ha reclamado el cuerpo ante el Servicio Médico Forense.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-dos-hombres-por-presunto-feminicidio-de-una-mujer-en-tehuantepec-oaxaca-OI22085319

El caso que se configuró como el tercer feminicidio en Coahuila durante el 2026, resaltó toda vez que meses atrás, durante los festejos del Día de la Independencia en Saltillo, Fernando subió al escenario junto con Diana Marina, para pedirle matrimonio.

Sin embargo, posterior a las fechas en que se registró el feminicidio, se dieron a conocer versiones de que la mujer fue acorralada para aceptar la propuesta e incluso, tenía formales denuncias en contra del agresor del que huyó de la Ciudad de México donde ambos vivían anteriormente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Feminicidios
Justicia

Localizaciones


Saltillo

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Alfombra roja para Rocha Moya

Alfombra roja para Rocha Moya
NosotrAs: Cuidar también vuelve invisible

NosotrAs: Cuidar también vuelve invisible
true

POLITICÓN: Huachicol fiscal en Piedras Negras, ¿qué está haciendo Jacobo Rodríguez?
Familiares de Silvia Aracely difundieron imágenes del presunto responsable para apoyar en su localización.

Difunden rostro y vehículo del presunto feminicida de Aracely en Monclova; temen que huya a EU
Autoridades mantienen monitoreo permanente de la grieta en Tierras Prietas y descartan riesgo para la población.

Refuerzan seguridad y supervisan falla geológica en Arteaga previo a temporada vacacional
Erika Muñoz formó parte del equipo de voluntarios que trabajó durante el Mundial 2026 en Monterrey.

Mundial 2026 en Monterrey: La voluntaria veracruzana que vivió la Copa desde las entrañas
La Embajada de Francia en Argentina vetó a Hebe Casado de actividades bilaterales tras calificar a la selección francesa como “equipo africano”.

Francia declara persona non grata a vicegobernadora argentina por comentario sobre Mbappé y la selección de fútbol

Tanto Estados Unidos como Irán afirmaron el lunes que controlaban el estrecho de Ormuz tras un fin de semana de ataques que se extendieron por Oriente Medio.

EU usa por primera vez drones marítimos contra centro para submarinos en Irán