Homenajea Ramos Arizpe en vida a Norma del Refugio Saucedo

El alcalde Tomás Gutiérrez indicó que su legado es un tesoro para la comunidad y seguirán trabajando para que su espíritu y su pasión por la cultura inspire a futuras generaciones.

En una emotiva inauguración, la profesora agradeció este reconocimiento.

”Ramos Arizpe me ha forjado, me ha hecho, me ha educado, me ha amado. Pertenezco en cuerpo y alma a este pedazo del gran territorio coahuilense. Gracias”, dijo conmovida al tomar la palabra.

La secretaria de Cultura, Esther Quintana, indicó que este espacio servirá para potencializar el arte de locales y externos.