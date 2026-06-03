Choque deja una mujer lesionada en Saltillo; ambos alegan tener luz verde

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    Choque deja una mujer lesionada en Saltillo; ambos alegan tener luz verde
    Ambos conductores aseguraron haber ingresado al crucero con la luz verde del semáforo, por lo que las autoridades iniciaron una investigación para determinar cómo ocurrió el choque. ULISES MARTÍNEZ

Las autoridades analizarán grabaciones de videovigilancia para determinar cuál de los conductores tenía el paso preferencial al momento del accidente

Un accidente vial se registró la mañana de este miércoles en el cruce de los bulevares Nazario Ortiz Garza y Vito Alessio Robles, donde participaron un vehículo KIA y una camioneta Jeep Wrangler. Personal de la Policía Municipal acudió al lugar para tomar conocimiento de los hechos, en Saltillo.

Conforme a las autoridades que atendieron el reporte, la conductora de un vehículo KIA, identificada como Yudi Araceli ¨N¨, de 41 años, circulaba sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza con dirección a su prolongación cuando ocurrió el percance.

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$!Elementos de Tránsito realizaron el levantamiento de evidencias y recopilaron las versiones de los involucrados para esclarecer la mecánica del percance registrado durante las primeras horas del día.
Elementos de Tránsito realizaron el levantamiento de evidencias y recopilaron las versiones de los involucrados para esclarecer la mecánica del percance registrado durante las primeras horas del día. ULISES MARTÍNEZ

La unidad fue impactada por una camioneta Jeep Wrangler conducida por Héctor ¨N¨, de 46 años, quien transitaba con dirección a la carretera antigua a Monclova. Ambos conductores señalaron a las autoridades que contaban con la luz verde del semáforo al momento de ingresar al cruce.

La conductora del KIA resultó lesionada; sin embargo, al no presentar heridas que pusieran en riesgo su vida, se descartó el envío de una unidad de urgencias médicas. Mientras tanto, elementos de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.

$!La conductora del automóvil KIA resultó lesionada tras el impacto registrado en la intersección de los bulevares Nazario Ortiz Garza y Vito Alessio Robles, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.
La conductora del automóvil KIA resultó lesionada tras el impacto registrado en la intersección de los bulevares Nazario Ortiz Garza y Vito Alessio Robles, aunque no fue necesario su traslado a un hospital. ULISES MARTÍNEZ

Las autoridades informaron que será necesaria la revisión de las cámaras de vigilancia ubicadas en el sector para establecer cuál de los conductores tenía la preferencia de paso al momento del choque y así deslindar responsabilidades. En tanto, los vehículos involucrados permanecieron en el lugar para las investigaciones correspondientes.

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