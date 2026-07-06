Joven de 21 años se quita la vida dentro de su domicilio en Saltillo

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    Joven de 21 años se quita la vida dentro de su domicilio en Saltillo
    Elementos de la Policía Municipal y personal de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al domicilio para realizar las diligencias correspondientes tras el reporte recibido al sistema de emergencias 911. ULISES MARTÍNEZ

Peritos y agentes ministeriales realizaron el procesamiento de la escena y trasladaron el cuerpo al Semefo para la práctica de la necropsia de ley

Un joven decidió terminar con su vida al interior de una habitación de su domicilio, ubicado sobre la calle Paseo de los Osos. Fue una tía quien lo encontró suspendido de una cuerda la mañana de este lunes, en Saltillo.

Los hechos se registraron después de las 07:00 horas, cuando se recibió una llamada al sistema de emergencias 911 solicitando una ambulancia. En pocos minutos arribó personal de la Cruz Roja para atender el reporte.

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Fueron los paramédicos de la institución quienes, tras valorar al joven, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido.

Más tarde se dio aviso a las autoridades ministeriales, por lo que agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, así como peritos, acudieron para realizar las investigaciones y diligencias correspondientes.

$!Las autoridades ministeriales entrevistaron a familiares de la víctima como parte de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso.
Las autoridades ministeriales entrevistaron a familiares de la víctima como parte de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso. ULISES MARTÍNEZ

El joven fue identificado como Felipe Alexander ¨N¨, de 21 años. Los peritos realizaron la recolección de indicios y entrevistaron a los familiares para tratar de establecer las circunstancias que pudieron haber influido en la decisión que tomó.

Una vez concluidas las diligencias, se procedió al levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de la muerte. Posteriormente, los restos serán entregados a sus familiares para los servicios funerarios correspondientes.

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