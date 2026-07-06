Aparatoso choque derriba luminaria y deja tres jóvenes sabinenses lesionados en Saltillo

Tres jóvenes originarios del municipio de Sabinas resultaron lesionados la noche de este domingo, luego de que el vehículo compacto en el que viajaban se impactara contra una luminaria sobre la carretera Los Pinos, a la altura de la entrada a la colonia Valle de Los Pinos, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil circulaba por dicha vialidad cuando, aproximadamente 100 metros antes del lugar donde terminó detenido, el conductor perdió el control de la unidad y se impactó contra el camellón central para posteriormente continuar su trayectoria hasta chocar de lleno contra una luminaria, la cual resultó derribada por la fuerza del impacto.