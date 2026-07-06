Aparatoso choque derriba luminaria y deja tres jóvenes sabinenses lesionados en Saltillo

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    Aparatoso choque derriba luminaria y deja tres jóvenes sabinenses lesionados en Saltillo
    El vehículo compacto terminó con severos daños tras impactarse contra una luminaria sobre la carretera Los Pinos. MARTÍN ROJAS

Los tres ocupantes del vehículo fueron trasladados a la Clínica 2 del IMSS, mientras autoridades investigan las causas del accidente

Tres jóvenes originarios del municipio de Sabinas resultaron lesionados la noche de este domingo, luego de que el vehículo compacto en el que viajaban se impactara contra una luminaria sobre la carretera Los Pinos, a la altura de la entrada a la colonia Valle de Los Pinos, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil circulaba por dicha vialidad cuando, aproximadamente 100 metros antes del lugar donde terminó detenido, el conductor perdió el control de la unidad y se impactó contra el camellón central para posteriormente continuar su trayectoria hasta chocar de lleno contra una luminaria, la cual resultó derribada por la fuerza del impacto.

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Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los ocupantes del vehículo, quienes presentaban diversas lesiones. Tras ser estabilizados, los tres fueron trasladados a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica especializada.

$!Los tres ocupantes fueron auxiliados por paramédicos y trasladados a un hospital para recibir atención médica.
Los tres ocupantes fueron auxiliados por paramédicos y trasladados a un hospital para recibir atención médica. MARTÍN ROJAS

El conductor fue identificado como Víctor Hugo ¨N¨, de 22 años, quien sufrió heridas que, de acuerdo con el personal de emergencia, no ponen en riesgo su vida.

Asimismo, fueron llevados para valoración médica sus acompañantes Carlos Daniel ¨N¨, de 23 años, y Gregorio Euguia, también de 23 años. Los tres señalaron ser vecinos de la colonia Magisterio, en el municipio de Sabinas, Coahuila.

$!La fuerza del impacto provocó que una luminaria fuera derribada sobre el camellón central de la carretera Los Pinos, donde autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del percance.
La fuerza del impacto provocó que una luminaria fuera derribada sobre el camellón central de la carretera Los Pinos, donde autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del percance. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito y corporaciones de auxilio acudieron al lugar para asegurar la zona y realizar las maniobras correspondientes, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades. El vehículo siniestrado fue retirado con el apoyo de una grúa y puesto a disposición de la autoridad competente.

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