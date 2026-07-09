Lamentan en Saltillo fallecimiento de Martín Agustín Martínez Ávalos, querido exdirector de la Narváez

Su muerte generó una amplia muestra de solidaridad en redes sociales, donde instituciones públicas, organizaciones civiles, exalumnos, compañeros y ciudadanos expresaron sus condolencias y recordaron la huella que dejó durante su trayectoria académica y personal.

Saltillo lamenta el fallecimiento del ingeniero Martín Agustín Martínez Ávalos , exdirector y docente de la Escuela de Bachilleres Dr. Mariano Narváez González, además de hermano del director de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, Juan Francisco Martínez Ávalos.

Entre las instituciones que externaron públicamente su pésame se encuentran el Gobierno Municipal de Saltillo, el Instituto Electoral de Coahuila y la asociación civil Amma Abraza con Amor. A ellas se sumaron personas que compartieron anécdotas y mensajes de despedida.

Uno de los homenajes más significativos provino de la comunidad de la Preparatoria Narváez, donde Martínez Ávalos fue director y maestro durante varios años.

En una publicación, la institución destacó: ”Hoy la Preparatoria Narváez se llena de nostalgia por su partida, pero también de gratitud por todo lo que sembró en tantas generaciones. Su legado permanecerá en cada estudiante que tuvo el privilegio de conocerlo”.

En redes sociales, exalumnos y colegas también lo describieron como “un excelente ser humano, docente y amigo”, mientras que otros agradecieron las enseñanzas que, aseguraron, trascendieron las aulas.

El Gobierno Municipal de Saltillo expresó sus condolencias por el fallecimiento del hermano del director de Protección Civil y Bomberos, Juan Francisco Martínez Ávalos, y deseó pronta resignación a sus familiares y amigos.

Por su parte, el Instituto Electoral de Coahuila lamentó el fallecimiento al tratarse del padre de María Fernanda Martínez Sanmiguel, colaboradora de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Asimismo, la asociación Amma Abraza con Amor manifestó su solidaridad con la familia y destacó el recuerdo que dejó entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.