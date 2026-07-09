Lamentan en Saltillo fallecimiento de Martín Agustín Martínez Ávalos, querido exdirector de la Narváez

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    Lamentan en Saltillo fallecimiento de Martín Agustín Martínez Ávalos, querido exdirector de la Narváez
    Martín Agustín Martínez Ávalos fue recordado por exalumnos, colegas e instituciones como un docente y exdirector que dejó huella en generaciones de estudiantes de la Preparatoria Narváez. REDES SOCIALES

Martín Agustín —hermano del director de Protección Civil en Saltillo— fue director y maestro de la Preparatoria Narváez; instituciones, exalumnos y ciudadanos inundaron las redes sociales con mensajes para reconocer su legado

Saltillo lamenta el fallecimiento del ingeniero Martín Agustín Martínez Ávalos, exdirector y docente de la Escuela de Bachilleres Dr. Mariano Narváez González, además de hermano del director de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, Juan Francisco Martínez Ávalos.

Su muerte generó una amplia muestra de solidaridad en redes sociales, donde instituciones públicas, organizaciones civiles, exalumnos, compañeros y ciudadanos expresaron sus condolencias y recordaron la huella que dejó durante su trayectoria académica y personal.

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Entre las instituciones que externaron públicamente su pésame se encuentran el Gobierno Municipal de Saltillo, el Instituto Electoral de Coahuila y la asociación civil Amma Abraza con Amor. A ellas se sumaron personas que compartieron anécdotas y mensajes de despedida.

Uno de los homenajes más significativos provino de la comunidad de la Preparatoria Narváez, donde Martínez Ávalos fue director y maestro durante varios años.

En una publicación, la institución destacó: ”Hoy la Preparatoria Narváez se llena de nostalgia por su partida, pero también de gratitud por todo lo que sembró en tantas generaciones. Su legado permanecerá en cada estudiante que tuvo el privilegio de conocerlo”.

En redes sociales, exalumnos y colegas también lo describieron como “un excelente ser humano, docente y amigo”, mientras que otros agradecieron las enseñanzas que, aseguraron, trascendieron las aulas.

El Gobierno Municipal de Saltillo expresó sus condolencias por el fallecimiento del hermano del director de Protección Civil y Bomberos, Juan Francisco Martínez Ávalos, y deseó pronta resignación a sus familiares y amigos.

Por su parte, el Instituto Electoral de Coahuila lamentó el fallecimiento al tratarse del padre de María Fernanda Martínez Sanmiguel, colaboradora de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Asimismo, la asociación Amma Abraza con Amor manifestó su solidaridad con la familia y destacó el recuerdo que dejó entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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