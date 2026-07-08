Saltillo: Buscan reunir 50 mil pesos para trasladar a Diana Marina, víctima de feminicidio, a su natal Chiapas

El caso fue dado a conocer el pasado lunes, cuando elementos de la Agencia de Investigación Criminal reportaron el hallazgo sin vida de una mujer de 41 años en la colonia Santa Bárbara.

La familia de Diana Marina, víctima de feminicidio encontrada el pasado lunes en la capital de Coahuila, se encuentra realizando una colecta para trasladar y velar su cuerpo en Chiapas, de donde era originaria.

Desde las primeras diligencias realizadas, la Fiscalía identificó que Diana Marina presentaba signos de violencia, que posiblemente habían sido causados por su pareja, Fernando, de 54 años, con quien vivía y quien, hasta el momento, no ha sido capturado por las autoridades.

En medio de uno de los episodios más tormentosos de su vida, la madre de Diana Marina dio a conocer que la familia está realizando una colecta para poder trasladar el cuerpo de su hija hasta Tapachula, donde se encuentra el resto de la familia.

Actualmente, la cuenta que se está promoviendo para la colecta, en la que esperan reunir 50 mil pesos para el traslado y los gastos funerarios, es directamente la de Dilma Mérida, madre de Diana, bajo la tarjeta bancaria BBVA 4152 3142 1577 1414.

La madre de la víctima también manifestó su demanda de justicia, pues Diana Marina dejó a tres hijos: uno de 19 años y otras dos menores de edad, de 17 y 13 años, por lo que estas últimas se encuentran en situación vulnerable.

Además, la madre de Diana Marina confirmó que su hija ya había presentado una denuncia en Saltillo, donde le aplicaron medidas restrictivas. No obstante, por esta situación, la autoridad del Centro de Justicia para la Mujer no se ha pronunciado, pese a haber sido consultada al respecto por VANGUARDIA.

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