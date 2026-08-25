Le dan cerrón, pierde el control y choca frente al aeropuerto de Ramos Arizpe

El accidente ocurrió alrededor de las 16:30 horas y provocó afectaciones a la circulación en esta importante vía, donde rápidamente comenzaron a formarse largas filas de vehículos debido a las maniobras para atender el percance.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Momentos de tensión vivió un joven de 20 años la tarde de ayer lunes, luego de perder el control de su automóvil cuando circulaba por la carretera Monterrey-Saltillo y terminar estrellándose contra el camellón central, frente al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe.

De acuerdo con los primeros reportes, Adrián Palominos conducía un Chevrolet Aveo cuando, presuntamente, un autobús de transporte de personal le cerró el paso.

Ante el riesgo de impactarse contra la pesada unidad, el joven frenó de manera repentina; sin embargo, la maniobra provocó que perdiera el control del volante y el automóvil saliera de su trayectoria.

El Aveo se proyectó hacia el camellón central y terminó impactándose contra la estructura, lo que provocó que el vehículo diera un giro y quedara severamente dañado.

Tras el choque, se registró un derrame de aceite y diésel sobre la carpeta asfáltica, situación que representaba un riesgo para los demás automovilistas que transitaban por el sector.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar labores de limpieza, con el objetivo de eliminar los residuos y evitar otro accidente.

Por su parte, agentes de la Policía Municipal abanderaron la zona y coordinaron el flujo vehicular mientras se desarrollaban los trabajos de emergencia y se retiraba el automóvil.