POLITICÓN: Huachicol fiscal en México preocupa a Texas, ¿cuándo repercutirá aquí?

I. PREVISIÓN Está más que cantado que Coahuila será el primer lugar del país donde se utilizará el fracking para explotar los yacimientos de gas shale que se encuentran en el subsuelo. Quienes le entienden al tema aseguran que el Gobierno de la República dará en cualquier momento el banderazo de salida y por ello tiene lógica que el Gobierno del Estado refuerce sus filas con alguien que viene del equipo del exgobernador Rogelio Montemayor Seguy y que trabajó con él en el Clúster de Energía. La intención de incorporar a Iliana María Valdés Morales como subsecretaria de Energía, puede leerse con toda claridad, es irle avanzando a lo que viene. II. SUPERVISIÓN No está muy claro, hay que decirlo, de qué forma el Gobierno Federal va a involucrar a los gobiernos local y municipal en el proceso de explotación del hidrocarburo, pero sin duda hay un número importante de aspectos periféricos que deben atenderse y, sobre todo, cuidar que se cumpla el ofrecimiento de provocar el mínimo impacto medioambiental. Ahí está el nicho de operación de la nueva funcionaria.

III. LA COSECHA DE HUACHICOL... Desde el Capitolio de Austin llega un reporte que parece evidenciar lo que acá se comenta sin reparos en los corrillos políticos: el negocio del huachicol fiscal, es decir, el contrabando de combustible de Estados Unidos a México, sigue gozando de cabal salud. O al menos eso creen los especialistas que declararon ante el Senado de Texas en relación con el tema y aseguraron que, tan sólo desde el estado que gobierna Greg Abbott, se contrabandea combustible a nuestro país por un valor de entre 12 mil y 21 mil millones de dólares al año, según ha reportado el San Antonio Express News. IV. NUNCA SE ACABA De hecho, de acuerdo con los especialistas que comparecieron ante los legisladores texanos, el tráfico de combustible se habría convertido ya en la principal fuente de ingresos de los cárteles mexicanos, por encima del tráfico de drogas o la trata de personas. Sí, el asunto del huachicol fiscal se está convirtiendo en tema de conversación en los más altos círculos políticos texanos. Es cuestión de tiempo para que repercuta acá... ¿o no?

V. LETRAS CHIQUITAS Con la salida de Esther Quintana de la Secretaría de Cultura empezó a circular la versión de que esperaría los tiempos para buscar un lugar en el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. El detalle es que para que eso ocurriera tendrían que modificar la ley, pues hoy, para integrar el CPC, deben cumplirse, entre otros, el requisito de no haber sido secretario de Estado durante el año previo a la designación y no haber militado en un partido durante los cuatro años anteriores. Quintana acaba de dejar el gabinete y, además, aparece en el padrón del PAN. Así que, por ahora, la versión suena más a mala broma que a ruta jurídica. VI. USTED DISCULPE Y aquí empieza lo divertido. Quienes conocen cómo se operan estas cosas en el Gobierno estatal dudan que semejantes letras chiquitas se les hayan escapado. Por eso algunos creen que lo del CPC pudo servir simplemente para darle a Quintana una salida amable, sembrándole una expectativa sin detenerse demasiado en los requisitos. Si esa fue la jugada, más adelante llegará el clásico: “Usted disculpe, pero fíjese que no se puede”. En política también hay promesas que sirven más para despedir que para cumplir.

VII. AHORA SÍ, FORMAL Lo adelantamos hace unos días y ahora Jorge Valdés, diputado local del Verde Ecologista, lo llevará formalmente al Congreso. El lagunero presentará un exhorto para que Hacienda, Finanzas del Estado y los 38 municipios de nuestra entidad revisen qué pasa con los estacionamientos de paga en escuelas, funerarias, plazas y comercios. El punto central: saber si esos negocios están registrados y, sobre todo, si cumplen con sus obligaciones fiscales y cuentan con licencia para cobrar por un servicio que, en muchos casos, parte de cajones exigidos desde la propia autorización del inmueble. VIII. A VER LOS PAPELES Jorge Valdés pedirá que Hacienda y Finanzas informen si esos estacionamientos cumplen con sus obligaciones tributarias y que los gobiernos municipales revisen si tienen licencia de funcionamiento para operar como negocio de paga. Porque cobrar, cobran muy bien. Lo interesante será saber si también facturan, declaran y tienen permiso para operar. A veces el problema no está en la pluma que levanta la barrera, sino en los papeles que nadie pide ver... hasta ahora.