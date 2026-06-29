Le quita el paso a motociclista y lo deja lesionado en Saltillo; conductor es detenido

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    Le quita el paso a motociclista y lo deja lesionado en Saltillo; conductor es detenido
    El percance ocurrió en el cruce de la calle 22 y avenida Central, en la colonia Vista Hermosa, donde la motocicleta terminó impactándose contra una camioneta que presuntamente le cerró el paso. ULISES MARTÍNEZ

Autoridades integran la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades del percance

Un motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial ocurrido en el cruce de la calle 22 y avenida Central, en la colonia Vista Hermosa, durante la mañana de este lunes, en Saltillo.

Conforme al personal de la Policía Municipal que tomó conocimiento del accidente, el conductor de una camioneta Chevrolet Groove, identificado como Jesús ¨N¨, de 24 años, circulaba sobre la calle 22 con dirección a avenida Oriente y, al atravesar la avenida Central, le quitó el derecho de paso al motociclista.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/cruza-el-camellon-y-termina-fuera-de-la-carretera-derriba-una-cerca-en-saltillo-GC21760978
$!La camioneta Chevrolet Groove y la motocicleta Vento presentaron daños materiales tras la colisión registrada durante la mañana de este lunes en uno de los cruceros de la colonia Vista Hermosa.
La camioneta Chevrolet Groove y la motocicleta Vento presentaron daños materiales tras la colisión registrada durante la mañana de este lunes en uno de los cruceros de la colonia Vista Hermosa. ULISES MARTÍNEZ

La unidad afectada era una motocicleta Vento, conducida por Josué ¨N¨, de 30 años, quien transitaba con dirección al bulevar Fundadores y terminó impactándose contra la camioneta.

Tras el accidente, personal de la Secretaría de Salud acudió al lugar para brindar atención prehospitalaria al motociclista. Después de ser valorado, fue trasladado a la Clínica 89 del IMSS para recibir la atención médica correspondiente.

$!Elementos de Tránsito Municipal realizaron el abanderamiento del área mientras efectuaban las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.
Elementos de Tránsito Municipal realizaron el abanderamiento del área mientras efectuaban las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Tránsito Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el abanderamiento del área y recabar la información necesaria para el deslinde de responsabilidades.

El conductor de la camioneta fue detenido por las autoridades y sería puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación legal y las responsabilidades derivadas del percance.

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