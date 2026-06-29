Cruza el camellón y termina fuera de la carretera; derriba una cerca en Saltillo

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    Cruza el camellón y termina fuera de la carretera; derriba una cerca en Saltillo
    De acuerdo con la versión del conductor, otro vehículo habría invadido su carril, lo que provocó que perdiera el control y atravesara hacia los carriles de circulación contrarios. ULISES MARTÍNEZ

Aunque el vehículo atravesó el camellón central y terminó fuera de la vialidad, el conductor salió ileso y únicamente se registraron daños materiales

Un automovilista salió del camino de asfalto la mañana de este lunes al registrarse un accidente sobre el bulevar Prolongación Nazario Ortiz Garza, luego de perder el control de la unidad que conducía, presuntamente debido al exceso de velocidad, en Saltillo.

El accidente ocurrió minutos antes de las 07:00 horas, cuando Moisés ¨N¨, de 32 años, circulaba en un automóvil Chevrolet Malibú en dirección hacia el bulevar Vito Alessio Robles.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/hombre-detenido-muere-en-la-comisaria-de-seguridad-en-saltillo-MB21752068

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control del vehículo y cruzó el camellón central hacia los carriles de circulación contrarios, argumentando que un automóvil que transitaba por la vía opuesta invadió su carril.

$!Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del percance, mientras una grúa retiró la unidad siniestrada de la zona.
Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del percance, mientras una grúa retiró la unidad siniestrada de la zona. ULISES MARTÍNEZ

Tras atravesar los carriles en sentido contrario, el automóvil salió de la carpeta asfáltica y terminó su trayectoria fuera de la vialidad, donde derribó una cerca de alambre de púas antes de detenerse.

$!Las corporaciones de emergencia acudieron al sitio para brindar apoyo y confirmar que el automovilista no presentaba lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.
Las corporaciones de emergencia acudieron al sitio para brindar apoyo y confirmar que el automovilista no presentaba lesiones que ameritaran su traslado a un hospital. ULISES MARTÍNEZ

Al lugar acudieron elementos de las corporaciones de emergencia y de Tránsito Municipal para tomar conocimiento del accidente. Por fortuna, el conductor no presentó lesiones que requirieran su traslado a un hospital.

Personal de Tránsito Municipal realizó el peritaje correspondiente para determinar las causas del percance y ordenó el retiro del vehículo con apoyo de una grúa, mientras se cuantificaban los daños ocasionados.

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