Cruza el camellón y termina fuera de la carretera; derriba una cerca en Saltillo

Un automovilista salió del camino de asfalto la mañana de este lunes al registrarse un accidente sobre el bulevar Prolongación Nazario Ortiz Garza, luego de perder el control de la unidad que conducía, presuntamente debido al exceso de velocidad, en Saltillo. El accidente ocurrió minutos antes de las 07:00 horas, cuando Moisés ¨N¨, de 32 años, circulaba en un automóvil Chevrolet Malibú en dirección hacia el bulevar Vito Alessio Robles.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control del vehículo y cruzó el camellón central hacia los carriles de circulación contrarios, argumentando que un automóvil que transitaba por la vía opuesta invadió su carril.

Tras atravesar los carriles en sentido contrario, el automóvil salió de la carpeta asfáltica y terminó su trayectoria fuera de la vialidad, donde derribó una cerca de alambre de púas antes de detenerse.

Al lugar acudieron elementos de las corporaciones de emergencia y de Tránsito Municipal para tomar conocimiento del accidente. Por fortuna, el conductor no presentó lesiones que requirieran su traslado a un hospital. Personal de Tránsito Municipal realizó el peritaje correspondiente para determinar las causas del percance y ordenó el retiro del vehículo con apoyo de una grúa, mientras se cuantificaban los daños ocasionados.