Llanta desprendida provoca caos vial y choque múltiple en Saltillo
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Autoridades de tránsito mantienen la búsqueda del vehículo del que presuntamente se desprendió el neumático para determinar responsabilidades
Un accidente vial registrado la mañana de este miércoles sobre el bulevar Fundadores, en los carriles con dirección de Arteaga hacia Saltillo, provocó daños materiales en al menos tres vehículos y movilizó a las autoridades de tránsito.
Los hechos ocurrieron al descender el puente ubicado a la altura de la colonia Loma Linda, donde una llanta que presuntamente salió de la caja de una camioneta fue proyectada hacia la circulación y golpeó una camioneta Dodge Journey, conducida por César ¨N¨, de 41 años, quien transitaba por el lugar.
Tras el impacto, el conductor de la camioneta afectada perdió el control del volante y terminó chocando contra la base del puente. Debido a la fuerza del impacto, el vehículo giró y quedó atravesado en sentido contrario a la circulación.
La unidad siniestrada obstruyó parcialmente los carriles, situación que derivó en otros dos accidentes por alcance entre automovilistas que no lograron detener su marcha a tiempo ante la presencia del vehículo accidentado.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar las maniobras correspondientes y coordinar el flujo vehicular mientras se retiraban las unidades involucradas.
Las autoridades informaron que buscan localizar la camioneta de la cual presuntamente cayó el neumático, a fin de determinar su participación en el accidente y deslindar responsabilidades por los daños ocasionados.