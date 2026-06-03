Saltillo: Nora, víctima de agresión en Universidad Pueblo, se encuentra estable y en recuperación

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    Saltillo: Nora, víctima de agresión en Universidad Pueblo, se encuentra estable y en recuperación
    La investigación continúa en manos del Ministerio Público, que determinará la situación legal del hombre señalado como probable responsable de la agresión ocurrida en Saltillo. ULISES MARTÍNEZ

El presunto agresor fue capturado tras intentar huir y actualmente se encuentra a disposición del Ministerio Público mientras avanzan las investigaciones

Tras recibir una bala en el abdomen la tarde del pasado martes en la colonia Universidad Pueblo, fuentes oficiales de la Secretaría de Salud confirmaron una evolución favorable en el estado de salud de Nora Alicia, de 38 años.

De acuerdo con la información más reciente proporcionada por autoridades médicas, la paciente permanece internada en el Hospital General de Saltillo, donde continúa bajo observación.

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Luego de haber ingresado de urgencia debido a una herida provocada por proyectil de arma de fuego, el reporte señala que Nora Alicia ya fue trasladada al área de hospitalización, donde se mantiene estable y en proceso de recuperación.

CONTEXTO DE LA AGRESIÓN

Los hechos que pusieron en riesgo la vida de Nora Alicia ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Alfonso García Robles, cuando acudió a entregar a su hijo de 9 años a su padre.

Según testigos, se produjo una discusión debido a que el agresor, identificado como Aniceto, de 64 años, se molestó por la insistencia con la que la mujer llamó a la puerta.

Durante el altercado, el sujeto sacó un arma de fuego y realizó un disparo que impactó a la víctima en el abdomen. Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladada inicialmente por medios particulares para recibir atención médica inmediata.

DETIENEN A PRESUNTO AGRESOR

Mientras la víctima continúa su recuperación en el hospital, el presunto responsable ya se encuentra bajo custodia. Tras intentar huir en un taxi, fue capturado durante un operativo de búsqueda y puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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