Madre acusa a su ex pareja y funcionario de abuso contra sus hijas; rechazan prisión preventiva

Tras una audiencia celebrada el pasado 10 de junio, la inconformidad de la familia aumentó luego de que la autoridad judicial rechazara imponer la medida cautelar de prisión preventiva al imputado. De acuerdo con la defensa legal de la mujer, el hombre cuenta además con denuncias previas por violencia y por presunto abuso en una relación anterior.

Una madre de familia, quien pidió mantener en reserva su identidad, denunció en Saltillo presunta violencia institucional en el proceso que sigue contra su expareja, Roberto, funcionario señalado por presunto abuso contra sus hijas. Según expuso, el caso se encuentra en curso desde hace casi un año sin que hasta ahora se haya resuelto.

El caso involucra a dos menores de edad, de 13 y 9 años, quienes, según la denuncia presentada, habrían sido víctimas de su padre.

Durante la audiencia de imputación, la jueza Sandra Juárez rechazó la solicitud de prisión preventiva. De acuerdo con la defensa de las víctimas, la juzgadora argumentó que no existían elementos para acreditar un riesgo posterior a los hechos denunciados.

“No le dimos pruebas de que después de que las abusó haya cometido otro acto de hostigamiento”, señaló la defensa legal al explicar los argumentos expuestos.

La madre de las menores manifestó su desacuerdo con esta decisión al considerar que se dejaron de lado elementos contenidos en la carpeta de investigación, entre ellos antecedentes relacionados con otras dos niñas de una relación anterior del señalado. Indicó además que una de ellas, actualmente mayor de edad, rindió testimonio dentro del proceso.

La mujer también señaló que el procedimiento ha estado marcado por situaciones que identifica como violencia vicaria. Según el testimonio de la joven madre, su expareja se ha burlado de las órdenes de restricción y, en una ocasión, le aseguró que su abogado “las va a arreglar”.

Con esto, asegura el hombre se ha mostrado confiado en que el proceso se resolverá a su favor. Asimismo, afirmó que durante el desarrollo del caso ha enfrentado obstáculos burocráticos y pérdida de documentación en distintas instancias.

Con la audiencia de vinculación a proceso programada para este lunes, la familia pidió que el asunto se resuelva conforme a derecho y que se garanticen los derechos de las menores involucradas.