Entre empujones y golpes, fotógrafos se enfrentan afuera del Ateneo en Saltillo (video)

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    Entre empujones y golpes, fotógrafos se enfrentan afuera del Ateneo en Saltillo (video)
    La riña entre integrantes de grupos de fotógrafos ocurrió a las afueras del Paraninfo del Ateneo Fuente durante una ceremonia de graduación. REDES SOCIALES

Fotógrafos “moneros” de grupos afiliados a la CROC y la CTM protagonizaron una riña durante una ceremonia de graduación; el conflicto estaría relacionado con la venta de servicios

Dos grupos de fotógrafos protagonizaron una riña durante una ceremonia de graduación realizada en el Paraninfo del Ateneo Fuente, en Saltillo.

El incidente involucró a integrantes de organizaciones afiliadas a la CROC y a la CTM, quienes mantienen disputas relacionadas con la prestación de servicios fotográficos en eventos públicos y privados.

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De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, mujeres pertenecientes a ambos grupos participaron en el enfrentamiento registrado a un costado del bulevar Venustiano Carranza.

Según versiones de los involucrados, el conflicto comenzó cuando integrantes de la CTM impidieron que miembros de la CROC realizaran labores de fotografía para los graduados.

También señalaron que se les prohibió comercializar fotografías impresas debido a que presuntamente no contaban con autorización de exclusividad.

Personas relacionadas con ambas organizaciones indicaron que este tipo de conflictos suele presentarse durante temporadas de graduaciones, así como en iglesias, auditorios y salones de eventos.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre la intervención de alguna autoridad en relación con estos hechos.

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