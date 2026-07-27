Mantiene Protección Civil vigilancia en balnearios de Saltillo; reportan baja afluencia y saldo blanco

Las revisiones se realizan de manera constante de jueves a sábado, días en los que la mayoría de estos establecimientos abre sus puertas al público. Durante las últimas jornadas, las unidades operativas han constatado una relativa baja en la asistencia de bañistas en comparación con los picos más altos del verano.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo mantiene operativos de inspección y vigilancia en los balnearios y centros recreativos de la ciudad durante los fines de semana, registrando hasta el momento un saldo blanco y una afluencia moderada de visitantes, informó este lunes Francisco Martínez Ávalos, titular de la corporación.

“El día de ayer me estaban reportando nuestras unidades operativas, por ejemplo en El Molino, 240 personas, cuando en las temporadas más altas más de 1,000 personas pueden ingresar ahí; en otros balnearios, como Caja San Nicolás, 25 personas ayer, y en La Purísima, 14; es decir, ha habido una relativa baja”, detalló Martínez Ávalos.

A pesar de la menor asistencia registrada en los lugares de esparcimiento, la corporación no baja la guardia y supervisa de manera estricta que cada recinto cumpla con el personal y la infraestructura necesaria para prevenir cualquier accidente acuático.

“Seguimos revisando que tengan personal salvavidas y que estén vigilando que no haya gente realizando actividades que puedan poner en riesgo a las personas, que no haya niños solos en albercas chiquitas, medianas o grandes; siempre deben estar acompañados”, enfatizó el funcionario municipal.

Dentro de los reglamentos que deben acatar los visitantes y administradores de estos recintos, la dependencia municipal hace especial hincapié en el control del consumo de bebidas alcohólicas y en la señalización clara de profundidades y rutas de evacuación en cada instalación.

“Que la gente no abuse en el consumo de bebidas embriagantes, además de contar con la señalización adecuada. Eso lo vamos a seguir visitando durante todo lo que resta del periodo vacacional de verano”, subrayó el encargado de la seguridad y prevención en la ciudad.

Martínez Ávalos confirmó que, tras las inspecciones practicadas hasta la fecha, ningún establecimiento ha incurrido en faltas graves que ameriten la clausura o suspensión de sus actividades en lo que va de las vacaciones.

“No ha habido alguna causa justificada como para suspender algunos de estos establecimientos o eventos; afortunadamente hemos tenido saldo blanco”, concluyó.