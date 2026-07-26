Muere perro rescatado tras presunto enterramiento en Saltillo; caso ya fue notificado a la Fiscalía

El ser sintiente rescatado por elementos de la Policía Ambiental la tarde del viernes 24 de julio falleció este domingo, pese al manejo médico intensivo que recibió desde su ingreso al Centro de Bienestar de los Seres Sintientes del Gobierno Municipal de Saltillo. De acuerdo con el Médico Veterinario Zootecnista Jesús Juárez Rodríguez, adscrito al centro, el paciente ingresó con un estado general severamente comprometido, además de presentar dolor intenso, deshidratación e infestación masiva de garrapatas.

Como parte del protocolo de atención, se realizaron estudios radiográficos y de laboratorio para evaluar su estado de salud e identificar posibles lesiones traumáticas. Las radiografías no evidenciaron lesiones mayores atribuibles al supuesto enterramiento, por lo que no se detectaron fracturas ni alteraciones compatibles con un traumatismo severo. Posteriormente, las pruebas para detectar enfermedades transmitidas por vectores dieron positivo a Ehrlichia canis, una enfermedad infecciosa transmitida por la picadura de garrapatas. Ante este diagnóstico, el perro recibió tratamiento antibiótico específico, terapia de fluidos intravenosos, analgesia, control de ectoparásitos y monitoreo médico permanente. Sin embargo, presentó un compromiso sistémico severo derivado de la enfermedad. Durante la noche de este domingo sufrió una descompensación cardiorrespiratoria aguda que evolucionó a un paro cardiorrespiratorio. El médico veterinario de guardia realizó de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no fue posible restablecer la circulación espontánea y se confirmó su fallecimiento.

Con base en la evaluación clínica y los estudios realizados durante su hospitalización, el cuadro fue compatible con Ehrlichia canis en estado avanzado, asociado con una infestación masiva de garrapatas, lo que ocasionó un grave compromiso sistémico y una evolución desfavorable pese a los esfuerzos del personal veterinario. Sobre este caso, se dio parte a la Fiscalía General del Estado de Coahuila.