Más de 100 habitantes de dos ejidos de Saltillo recibieron atención médica gratuita con ‘Amor en Movimiento’

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Saltillo
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    Más de 100 habitantes de dos ejidos de Saltillo recibieron atención médica gratuita con ‘Amor en Movimiento’
    La unidad móvil Amor en Movimiento continúa acercando servicios médicos gratuitos a los ejidos de Saltillo. CORTESÍA

El programa itinerante del DIF Saltillo continúa recorriendo los ejidos del municipio con consultas, atención dental, exámenes de la vista y entrega de apoyos médicos para acercar servicios de salud a las comunidades rurales

Con el propósito de acercar atención médica a las zonas más alejadas del municipio, la unidad móvil Amor en Movimiento, del DIF Saltillo, mantiene recorridos permanentes por comunidades rurales, donde ofrece de manera gratuita diversos servicios de salud para personas de todas las edades.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, señaló que este programa nació con la intención de llevar los servicios directamente a las familias que enfrentan dificultades para trasladarse hasta la ciudad. Destacó que la estrategia cuenta con el respaldo del alcalde Javier Díaz González y busca garantizar el acceso a atención médica en los ejidos del municipio.

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$!Además de consultas médicas, y apoyos varios, el DIF Saltillo realizó exámenes de la vista y entregó aparatos auditivos a personas que lo requerían.
Además de consultas médicas, y apoyos varios, el DIF Saltillo realizó exámenes de la vista y entregó aparatos auditivos a personas que lo requerían. CORTESÍA

En su más reciente recorrido, la unidad visitó las comunidades de Las Hormigas y Chapula, donde más de un centenar de habitantes recibieron atención médica y diversos apoyos encaminados a mejorar su bienestar y calidad de vida.

Durante las jornadas se entregaron aparatos auditivos a personas con problemas de audición, además de realizarse exámenes visuales para la posterior entrega de lentes graduados en las propias comunidades. Asimismo, el personal brindó consultas generales, tratamientos odontológicos y distribuyó glucómetros y baumanómetros para pacientes que requieren monitorear de forma constante sus niveles de glucosa y presión arterial.

$!Habitantes de Las Hormigas y Chapula recibieron consultas, atención dental y diversos apoyos para el cuidado de su salud.
Habitantes de Las Hormigas y Chapula recibieron consultas, atención dental y diversos apoyos para el cuidado de su salud. CORTESÍA

López Naranjo informó que Amor en Movimiento ha recorrido ejidos como La Majada, La Tinaja, La Ventura, Santa Victoria, El Salitre, San Francisco, San Juan del Retiro, Derramadero, Santa Teresa de los Muchachos y Providencia, entre otros, y aseguró que el programa continuará llegando a todas las comunidades rurales durante la presente administración. En estas jornadas también participa la Dirección de Desarrollo Rural, encabezada por Diego Fuentes Aguirre.

$!El programa busca eliminar las barreras de acceso a los servicios de salud para las familias que viven en comunidades rurales.
El programa busca eliminar las barreras de acceso a los servicios de salud para las familias que viven en comunidades rurales. CORTESÍA
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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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