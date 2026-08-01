Más de 100 habitantes de dos ejidos de Saltillo recibieron atención médica gratuita con ‘Amor en Movimiento’

Con el propósito de acercar atención médica a las zonas más alejadas del municipio, la unidad móvil Amor en Movimiento, del DIF Saltillo, mantiene recorridos permanentes por comunidades rurales, donde ofrece de manera gratuita diversos servicios de salud para personas de todas las edades.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, señaló que este programa nació con la intención de llevar los servicios directamente a las familias que enfrentan dificultades para trasladarse hasta la ciudad. Destacó que la estrategia cuenta con el respaldo del alcalde Javier Díaz González y busca garantizar el acceso a atención médica en los ejidos del municipio.