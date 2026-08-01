Plazas rehabilitadas por Harrison Barnes transforman la vida de miles de familias en Saltillo

Las tres plazas rehabilitadas en Saltillo con el respaldo del basquetbolista de la NBA Harrison Barnes se han consolidado como puntos de encuentro para la práctica deportiva y la convivencia familiar. A diario, cientos de personas acuden a estos espacios para realizar actividades físicas, disfrutar de áreas recreativas y fortalecer la vida comunitaria.

El proyecto fue posible gracias a la colaboración entre el Gobierno Municipal, encabezado por Javier Díaz González, y el jugador de los Spurs, quien eligió a Saltillo como la primera ciudad fuera de Estados Unidos para desarrollar una intervención de este tipo. La iniciativa forma parte del programa municipal ”Activa tu Parque” , enfocado en recuperar espacios públicos y fomentar estilos de vida saludables.

Las obras se realizaron en las plazas ubicadas en las colonias Mirasierra, Satélite Sur y Lomas del Refugio, donde se rehabilitaron canchas deportivas, áreas para caminar, trotar y correr, además de instalar juegos infantiles para el disfrute de niñas, niños y familias de estos sectores y colonias cercanas.

El alcalde destacó que estos espacios cumplen el propósito para el que fueron concebidos, al convertirse en lugares donde diariamente conviven personas de todas las edades. Señaló que la constante presencia de familias, jóvenes y deportistas refleja el impacto positivo de invertir en infraestructura urbana que promueva la actividad física y el tejido social.