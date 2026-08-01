Plazas rehabilitadas por Harrison Barnes transforman la vida de miles de familias en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Plazas rehabilitadas por Harrison Barnes transforman la vida de miles de familias en Saltillo
    Con el respaldo de Harrison Barnes, Saltillo cuenta con parques renovados que impulsan el deporte y la recreación en distintos sectores de la ciudad. CORTESÍA

Los tres espacios públicos intervenidos con el apoyo del jugador de la NBA Harrison Barnes registran una alta afluencia de familias, deportistas y niños, consolidándose como puntos de convivencia y activación física en distintos sectores de Saltillo

Las tres plazas rehabilitadas en Saltillo con el respaldo del basquetbolista de la NBA Harrison Barnes se han consolidado como puntos de encuentro para la práctica deportiva y la convivencia familiar. A diario, cientos de personas acuden a estos espacios para realizar actividades físicas, disfrutar de áreas recreativas y fortalecer la vida comunitaria.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/tras-amparo-fgr-reabrira-caso-elisa-loyo-chef-saltillense-asesinada-en-filipinas-JD22568357
$!La recuperación de estos parques fortalece la práctica deportiva y la convivencia comunitaria en distintos sectores de Saltillo.
La recuperación de estos parques fortalece la práctica deportiva y la convivencia comunitaria en distintos sectores de Saltillo. CORTESÍA

El proyecto fue posible gracias a la colaboración entre el Gobierno Municipal, encabezado por Javier Díaz González, y el jugador de los Spurs, quien eligió a Saltillo como la primera ciudad fuera de Estados Unidos para desarrollar una intervención de este tipo. La iniciativa forma parte del programa municipal ”Activa tu Parque”, enfocado en recuperar espacios públicos y fomentar estilos de vida saludables.

$!Las plazas rehabilitadas con el apoyo de Harrison Barnes se han convertido en espacios de convivencia y deporte para miles de familias saltillenses.
Las plazas rehabilitadas con el apoyo de Harrison Barnes se han convertido en espacios de convivencia y deporte para miles de familias saltillenses. CORTESÍA

Las obras se realizaron en las plazas ubicadas en las colonias Mirasierra, Satélite Sur y Lomas del Refugio, donde se rehabilitaron canchas deportivas, áreas para caminar, trotar y correr, además de instalar juegos infantiles para el disfrute de niñas, niños y familias de estos sectores y colonias cercanas.

El alcalde destacó que estos espacios cumplen el propósito para el que fueron concebidos, al convertirse en lugares donde diariamente conviven personas de todas las edades. Señaló que la constante presencia de familias, jóvenes y deportistas refleja el impacto positivo de invertir en infraestructura urbana que promueva la actividad física y el tejido social.

$!Canchas renovadas, juegos infantiles y áreas recreativas forman parte de las mejoras realizadas en Mirasierra, Satélite Sur y Lomas del Refugio.
Canchas renovadas, juegos infantiles y áreas recreativas forman parte de las mejoras realizadas en Mirasierra, Satélite Sur y Lomas del Refugio. CORTESÍA

La plaza Mirasierra Spurs fue inaugurada en 2025, mientras que las de Satélite Sur Spurs y Lomas del Refugio Spurs comenzaron a operar este año. Durante cada una de estas aperturas estuvo presente Harrison Barnes, quien además ha encabezado clínicas de basquetbol para niñas y niños de Saltillo, brindándoles la oportunidad de aprender y convivir con un jugador de la NBA, reforzando así su compromiso con el impulso al deporte y el desarrollo de las nuevas generaciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


obras públicas
Plazas Públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo
NBA

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Entre discernimiento y confusión
true

Examen de admisión UNAM: la ufanía vulgar de la trampa
Examen de admisión

Examen de admisión
true

POLITICÓN: Se abre discusión sobre ‘resurrección’ de fotomultas ante caos vial
NosotrAs: Las mujeres que evitan el síndrome de la rana hervida

NosotrAs: Las mujeres que evitan el síndrome de la rana hervida
La petrolera mexicana reportó resultados financieros mucho más modestos que otras empresas del ramo.

Reportan jauja petroleras en el mundo... menos Pemex que sufre caída de 70% en utilidad
Coahuilenses y regiomontanos son quienes lideran en el tiempo de estancia en hospitales privados en el país.

Coahuila es líder nacional en estancia hospitalaria privada
Saraperos quedó eliminado con cinco juegos pendientes y prolongó hasta tres temporadas su ausencia de la postemporada de la LMB.

¿Cuántas temporadas lleva Saraperos sin Playoffs? Saltillo consuma otro fracaso en la LMB