Motociclista muere tras accidente vial en el bulevar Los Pastores, en Saltillo

Un motociclista de 26 años perdió la vida la tarde de este domingo tras verse involucrado en un accidente vial sobre el bulevar Los Pastores, a la altura del inmueble conocido como Norte W, en la colonia Torrecillas.

De acuerdo con información de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, el reporte del percance se recibió alrededor de las 15:28 horas, mientras que elementos de la Policía de Vialidad y Tránsito arribaron al lugar minutos después para atender la emergencia.

La víctima fue identificada como Baldomero N., de 26 años, originario de Acaxochitlán, Hidalgo, quien laboraba en un vivero ubicado en Saltillo. Paramédicos de la Cruz Roja, a bordo de la unidad 204, confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales al momento de su valoración.

Según las primeras investigaciones, el accidente involucró una motocicleta Italika 150, de color negro con azul y sin placas de circulación, así como un automóvil Nissan Versa modelo 2017, color blanco.

El conductor del automóvil, identificado como Jorge Alberto N., de 53 años, declaró a las autoridades que circulaba de norte a sur sobre el bulevar Los Pastores y redujo la velocidad al aproximarse a unos reductores. En ese momento, aseguró, la motocicleta lo rebasó por el lado derecho, golpeó el retrovisor del vehículo y perdió el control, provocando que el conductor cayera sobre el pavimento.