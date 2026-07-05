Motociclista muere tras accidente vial en el bulevar Los Pastores, en Saltillo
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El joven era originario del estado de Hidalgo y trabajaba en un vivero de Saltillo
Un motociclista de 26 años perdió la vida la tarde de este domingo tras verse involucrado en un accidente vial sobre el bulevar Los Pastores, a la altura del inmueble conocido como Norte W, en la colonia Torrecillas.
De acuerdo con información de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, el reporte del percance se recibió alrededor de las 15:28 horas, mientras que elementos de la Policía de Vialidad y Tránsito arribaron al lugar minutos después para atender la emergencia.
La víctima fue identificada como Baldomero N., de 26 años, originario de Acaxochitlán, Hidalgo, quien laboraba en un vivero ubicado en Saltillo. Paramédicos de la Cruz Roja, a bordo de la unidad 204, confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales al momento de su valoración.
Según las primeras investigaciones, el accidente involucró una motocicleta Italika 150, de color negro con azul y sin placas de circulación, así como un automóvil Nissan Versa modelo 2017, color blanco.
El conductor del automóvil, identificado como Jorge Alberto N., de 53 años, declaró a las autoridades que circulaba de norte a sur sobre el bulevar Los Pastores y redujo la velocidad al aproximarse a unos reductores. En ese momento, aseguró, la motocicleta lo rebasó por el lado derecho, golpeó el retrovisor del vehículo y perdió el control, provocando que el conductor cayera sobre el pavimento.
La versión fue retomada por los agentes investigadores como parte de las diligencias iniciales. En el sitio también se localizaron huellas de derrape, fragmentos de carrocería, la motocicleta, una gorra y otros indicios que fueron asegurados para su análisis pericial.
El cuerpo del motociclista quedó sobre la banqueta poniente del bulevar y presentaba una herida abierta en el rostro, además de diversas excoriaciones en las extremidades, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía.
Como parte del protocolo, el conductor del Nissan Versa fue detenido por elementos de la Policía de Vialidad y Tránsito y quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones. Ambos vehículos fueron asegurados y trasladados a un corralón para las diligencias correspondientes.
Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. Las autoridades continuarán con las investigaciones para establecer con precisión la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.