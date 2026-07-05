Riña deja a joven gravemente herido en el Centro de Saltillo; cuatro personas son detenidas

Un joven resultó gravemente herido después de ser atacado con un arma punzocortante en el abdomen durante una riña registrada en calles del primer cuadro de Saltillo. Los presuntos responsables de la agresión fueron detenidos de manera inmediata y puestos a disposición del Ministerio Público.

Autoridades indicaron que alrededor de las 00:30 horas realizaban un operativo canófilo, en el que participan diferentes agrupamientos, como el GRS, Proximidad Social, Policía Ambiental, la Unidad K-9 y elementos asignados al Distrito Centro, cuando detectaron una riña sobre la calle Melchor Ocampo, a un costado del Palacio de Gobierno.