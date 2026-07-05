Riña deja a joven gravemente herido en el Centro de Saltillo; cuatro personas son detenidas

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Riña deja a joven gravemente herido en el Centro de Saltillo; cuatro personas son detenidas
    El joven de 18 años fue atendido por socorristas de la Cruz Roja y trasladado primero para su estabilización, para posteriormente ser ingresado al Hospital General debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. MARTÍN ROJAS

La rápida intervención de los cuerpos de seguridad permitió detener a los presuntos agresores y asegurar el arma presuntamente utilizada durante la riña

Un joven resultó gravemente herido después de ser atacado con un arma punzocortante en el abdomen durante una riña registrada en calles del primer cuadro de Saltillo. Los presuntos responsables de la agresión fueron detenidos de manera inmediata y puestos a disposición del Ministerio Público.

Autoridades indicaron que alrededor de las 00:30 horas realizaban un operativo canófilo, en el que participan diferentes agrupamientos, como el GRS, Proximidad Social, Policía Ambiental, la Unidad K-9 y elementos asignados al Distrito Centro, cuando detectaron una riña sobre la calle Melchor Ocampo, a un costado del Palacio de Gobierno.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/huye-conductor-tras-destrozar-vehiculo-de-lujo-en-el-centro-de-saltillo-ML21916875

Al percatarse de los hechos, los oficiales dispersaron la trifulca; sin embargo, el joven ya había sido lesionado en el abdomen. Elementos del Grupo de Reacción Sureste realizaron la detención de los señalados como presuntos responsables, además de asegurar el arma presuntamente utilizada en la agresión.

$!Las diferentes corporaciones de seguridad acordonaron el área ubicada a un costado del Palacio de Gobierno mientras se brindaba atención médica al lesionado y se realizaban las primeras diligencias.
Las diferentes corporaciones de seguridad acordonaron el área ubicada a un costado del Palacio de Gobierno mientras se brindaba atención médica al lesionado y se realizaban las primeras diligencias. MARTÍN ROJAS

Posteriormente, las diferentes corporaciones acordonaron la zona y solicitaron la presencia de paramédicos debido a la gravedad de las lesiones.

$!La riña fue detectada por elementos policiacos que participaban en un operativo canófilo en el primer cuadro de la ciudad, lo que permitió una rápida intervención y la detención inmediata de los involucrados.
La riña fue detectada por elementos policiacos que participaban en un operativo canófilo en el primer cuadro de la ciudad, lo que permitió una rápida intervención y la detención inmediata de los involucrados. MARTÍN ROJAS

Socorristas de la Cruz Roja arribaron al lugar para valorar al joven, identificado como Mario Alberto de la Cruz, de 18 años, quien fue trasladado de inmediato a las instalaciones de la institución para estabilizar su estado de salud y posteriormente ser llevado al Hospital General. Su estado de salud fue reportado como de pronóstico reservado.

$!Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica conforme avancen las investigaciones por la agresión.
Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica conforme avancen las investigaciones por la agresión. MARTÍN ROJAS

Finalmente, las cuatro personas detenidas fueron trasladadas a las celdas municipales, donde permanecerán mientras se deslindan las responsabilidades y se resuelve su situación jurídica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Violencia
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las constantes fallas en el suministro eléctrico afectan gravemente la operatividad de las empresas, afirma Canacintra-Torreón.

Empresarios demandan inversión urgente en red eléctrica ante fallas constantes
Poco más de 440 mil coahuilenses afirmaron no tener contratado ningún servicio de internet.

En Coahuila: pese a mayor oferta, aumenta población que no puede pagar el internet
Coahuila ocupa el lugar 32 nacional en número de asuntos ingresados a los tribunales agrarios.

Se reducen conflictos agrarios en tribunales de Coahuila, pero quedan más de 500 pendientes
La nueva oposición

La nueva oposición
Remate de Merlín

Remate de Merlín
El cristal es la droga que más se incauta en la entidad, de acuerdo con cifras de la FGR.

En Coahuila, se disparan 2,740% ‘golpes’ contra el cristal
NosotrAs: El silencio de las aulas

NosotrAs: El silencio de las aulas
true

FIFA 2026: Deja de vender productos, empieza a vender finales del mundo