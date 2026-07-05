Riña deja a joven gravemente herido en el Centro de Saltillo; cuatro personas son detenidas
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La rápida intervención de los cuerpos de seguridad permitió detener a los presuntos agresores y asegurar el arma presuntamente utilizada durante la riña
Un joven resultó gravemente herido después de ser atacado con un arma punzocortante en el abdomen durante una riña registrada en calles del primer cuadro de Saltillo. Los presuntos responsables de la agresión fueron detenidos de manera inmediata y puestos a disposición del Ministerio Público.
Autoridades indicaron que alrededor de las 00:30 horas realizaban un operativo canófilo, en el que participan diferentes agrupamientos, como el GRS, Proximidad Social, Policía Ambiental, la Unidad K-9 y elementos asignados al Distrito Centro, cuando detectaron una riña sobre la calle Melchor Ocampo, a un costado del Palacio de Gobierno.
Al percatarse de los hechos, los oficiales dispersaron la trifulca; sin embargo, el joven ya había sido lesionado en el abdomen. Elementos del Grupo de Reacción Sureste realizaron la detención de los señalados como presuntos responsables, además de asegurar el arma presuntamente utilizada en la agresión.
Posteriormente, las diferentes corporaciones acordonaron la zona y solicitaron la presencia de paramédicos debido a la gravedad de las lesiones.
Socorristas de la Cruz Roja arribaron al lugar para valorar al joven, identificado como Mario Alberto de la Cruz, de 18 años, quien fue trasladado de inmediato a las instalaciones de la institución para estabilizar su estado de salud y posteriormente ser llevado al Hospital General. Su estado de salud fue reportado como de pronóstico reservado.
Finalmente, las cuatro personas detenidas fueron trasladadas a las celdas municipales, donde permanecerán mientras se deslindan las responsabilidades y se resuelve su situación jurídica.