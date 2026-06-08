Muere adulta mayor tras días de agonía, luego de chocar contra camión urbano en Saltillo

Francisca N., de 62 años de edad, falleció en la Clínica No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde permaneció internada durante ocho días a consecuencia de un accidente automovilístico.

La víctima residía en la colonia La Amistad, al oriente de Saltillo, y su cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo). Según versiones de las autoridades, el percance ocurrió el lunes 1 de junio sobre el bulevar Francisco Coss, metros antes de llegar al cruce con Isidro López Zertuche.

La mujer viajaba como acompañante a bordo de un vehículo Chevrolet Aveo que era conducido por su hijo, César Armando, de 35 años de edad. El automóvil chocó por alcance contra un camión urbano de la ruta 7A, quedando atorado debajo de la unidad.