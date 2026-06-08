Muere adulta mayor tras días de agonía, luego de chocar contra camión urbano en Saltillo

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Saltillo
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    Muere adulta mayor tras días de agonía, luego de chocar contra camión urbano en Saltillo
    La mujer perdió la vida en la clínica 2 del IMSS

Ocurrió desde el lunes 1 de Junio en bulevar Coss, frente al palacio de Justicia

Francisca N., de 62 años de edad, falleció en la Clínica No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde permaneció internada durante ocho días a consecuencia de un accidente automovilístico.

La víctima residía en la colonia La Amistad, al oriente de Saltillo, y su cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo). Según versiones de las autoridades, el percance ocurrió el lunes 1 de junio sobre el bulevar Francisco Coss, metros antes de llegar al cruce con Isidro López Zertuche.

La mujer viajaba como acompañante a bordo de un vehículo Chevrolet Aveo que era conducido por su hijo, César Armando, de 35 años de edad. El automóvil chocó por alcance contra un camión urbano de la ruta 7A, quedando atorado debajo de la unidad.

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Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para brindar apoyo en las labores de rescate. Con equipo hidráulico se logró liberar a Francisca, quien fue trasladada en una ambulancia de la Cruz Roja a la clínica, donde permaneció una semana bajo observación médica.

En el lugar fue asegurado el operador del transporte urbano, identificado como Vicente N., quien quedó bajo investigación por el delito de lesiones culposas.

Días después del accidente fue liberado; sin embargo, el proceso continúa abierto en espera de que el personal de Servicios Periciales deslinde responsabilidades.

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