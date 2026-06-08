Saltillo: derriba luminaria tras ser impactado por un taxi en la 26 de Marzo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: derriba luminaria tras ser impactado por un taxi en la 26 de Marzo
    Tras la colisión registrada en el cruce de las calles Óscar Vélez y Manuel W. González, uno de los vehículos salió proyectado hacia el camellón central, donde impactó de lleno contra una estructura de alumbrado público. ULISES MARTÍNEZ

Una maniobra imprudente al intentar incorporarse a otra vialidad provocó un accidente que dejó daños materiales en dos vehículos y afectaciones a la infraestructura urbana

Un trabajador del volante fue señalado como el presunto responsable de un accidente vial registrado en el cruce de las calles Óscar Vélez y Manuel W. González, en la colonia 26 de Marzo, donde una luminaria terminó derribada, en Saltillo.

Conforme a las primeras investigaciones de lo ocurrido, se informó que ambas unidades circulaban sobre la calle Manuel W. González cuando Sergio Luis ¨N¨, de 55 años, conductor de un taxi Nissan Tsuru, intentó realizar una maniobra para incorporarse a la calle Óscar Vélez.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-choca-trailer-contra-dos-autos-al-intentar-incorporarse-en-periferico-lea-DC21230298
$!Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos para determinar responsabilidades, mientras se gestionaba la reparación o sustitución de la luminaria afectada por el impacto.
Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos para determinar responsabilidades, mientras se gestionaba la reparación o sustitución de la luminaria afectada por el impacto. ULISES MARTÍNEZ

Al efectuar la vuelta desde el carril derecho, el taxista se atravesó al paso de un automóvil Chevrolet Aveo, cuyo conductor, José Guadalupe ¨N¨, de 84 años, ya circulaba por la vía, por lo que ambas unidades terminaron impactándose.

Tras el choque, el Aveo salió proyectado hacia el camellón central, donde golpeó una luminaria. La estructura no resistió el impacto y terminó derribada sobre el área de separación de carriles, quedando a punto de caer sobre la vialidad.

$!Aunque el percance ocasionó daños materiales de consideración tanto en los vehículos como en la infraestructura urbana, ninguno de los conductores requirió atención hospitalaria.
Aunque el percance ocasionó daños materiales de consideración tanto en los vehículos como en la infraestructura urbana, ninguno de los conductores requirió atención hospitalaria. ULISES MARTÍNEZ

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para brindar atención a los conductores y descartar riesgos derivados del percance, además de colaborar en las labores de seguridad en la zona.

A pesar de lo aparatoso del accidente y de los daños registrados en los vehículos y en la infraestructura urbana, ninguno de los participantes requirió traslado a un hospital, por lo que el caso quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

Asimismo, se informó que se solicitaría la intervención del personal encargado de reparar o sustituir la luminaria dañada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Coahuila: El voto duro cuenta

Coahuila: El voto duro cuenta
true

Coahuila: Los electores cumplieron; toca ahora a los partidos
true

POLITICÓN: Morena vs. PRI en Coahuila: lecciones de una derrota anunciada

Doña Dora Elvia Alemán recorrió varias casillas antes de localizar la sección donde podía emitir su voto.

‘Así recorra todo Saltillo, voy a votar’, dice doña Elvia, quien visitó más de tres casillas hasta que dio con la suya, en la Satélite Norte
Sin brazos de nacimiento, Arturo Morales Herrera acudió a votar con apoyo de una amiga y emitió su sufragio utilizando los labios, en una muestra de perseverancia y compromiso ciudadano.

Saltillo: Voto a prueba de adversidades: Arturo Morales, ejemplo de voluntad y civilidad
Saltillo sumó un resultado positivo antes de encarar su siguiente compromiso dentro de la temporada 2026 de la LMB.

Saraperos evita la barrida en extra innings y vence a Dorados para cerrar la serie en Saltillo
El dirigente sostuvo que la elección reflejó una amplia participación ciudadana y un ambiente de civilidad.

‘A Coahuila no entran’: ‘Alito’, líder del PRI, manda mensaje a Morena y asegura ‘carro completo’
Luz Elena Morales, exdirigente del Congreso, volverá al Congreso.

¿Nuevo Congreso en Coahuila? Seis de las y los ganadores repetirán en la Legislatura