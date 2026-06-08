Saltillo: derriba luminaria tras ser impactado por un taxi en la 26 de Marzo

Un trabajador del volante fue señalado como el presunto responsable de un accidente vial registrado en el cruce de las calles Óscar Vélez y Manuel W. González, en la colonia 26 de Marzo, donde una luminaria terminó derribada, en Saltillo. Conforme a las primeras investigaciones de lo ocurrido, se informó que ambas unidades circulaban sobre la calle Manuel W. González cuando Sergio Luis ¨N¨, de 55 años, conductor de un taxi Nissan Tsuru, intentó realizar una maniobra para incorporarse a la calle Óscar Vélez.

Al efectuar la vuelta desde el carril derecho, el taxista se atravesó al paso de un automóvil Chevrolet Aveo, cuyo conductor, José Guadalupe ¨N¨, de 84 años, ya circulaba por la vía, por lo que ambas unidades terminaron impactándose. Tras el choque, el Aveo salió proyectado hacia el camellón central, donde golpeó una luminaria. La estructura no resistió el impacto y terminó derribada sobre el área de separación de carriles, quedando a punto de caer sobre la vialidad.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para brindar atención a los conductores y descartar riesgos derivados del percance, además de colaborar en las labores de seguridad en la zona. A pesar de lo aparatoso del accidente y de los daños registrados en los vehículos y en la infraestructura urbana, ninguno de los participantes requirió traslado a un hospital, por lo que el caso quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades. Asimismo, se informó que se solicitaría la intervención del personal encargado de reparar o sustituir la luminaria dañada.