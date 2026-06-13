Muere automovilista tras impacto contra poste en el Centro de Saltillo

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    Muere automovilista tras impacto contra poste en el Centro de Saltillo
    La fuerza del choque provocó daños en la infraestructura urbana y dejó esparcidos restos del vehículo sobre la vialidad. MARTÍN ROJAS
    Muere automovilista tras impacto contra poste en el Centro de Saltillo
    El impacto contra el poste destruyó gran parte de la estructura del Chevrolet Camaro en el cruce de Emilio Carranza y Ramón Corona. MARTÍN ROJAS
    Muere automovilista tras impacto contra poste en el Centro de Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento del conductor al arribar al lugar del accidente. MARTÍN ROJAS
    Muere automovilista tras impacto contra poste en el Centro de Saltillo
    Bomberos y peritos trabajaron en conjunto para liberar el cuerpo atrapado dentro de la unidad siniestrada. MARTÍN ROJAS
    Muere automovilista tras impacto contra poste en el Centro de Saltillo
    El conductor quedó prensado en el interior del automóvil tras el impacto registrado durante la madrugada. MARTÍN ROJAS
    Muere automovilista tras impacto contra poste en el Centro de Saltillo
    Autoridades mantuvieron acordonada la zona mientras se realizaban las diligencias y el levantamiento del cuerpo. MARTÍN ROJAS

Según versiones recabadas en el lugar, el conductor perdió el control al intentar detenerse ante un semáforo en rojo en el cruce de Emilio Carranza y Ramón Corona

Un hombre de 30 años falleció durante la madrugada de este sábado luego de perder el control de su vehículo y estrellarse contra un poste de concreto en calles del Centro de Saltillo.

La víctima fue identificada como Jesús Roberto, quien conducía un Chevrolet Camaro sobre la calle Emilio Carranza con dirección al norte.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/choque-en-saltillo-deja-danos-a-vehiculo-de-aplicacion-responsable-huye-DF21356858

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el conductor circulaba a exceso de velocidad y, al llegar al cruce con Ramón Corona, intentó frenar ante la luz roja del semáforo, lo que habría provocado que perdiera el control de la unidad.

El automóvil derrapó varios metros antes de impactarse violentamente contra un poste ubicado del lado del conductor. Tras el choque, el vehículo giró y terminó sobre la banqueta.

Vecinos que escucharon el estruendo realizaron el reporte al sistema de emergencias 911 al percatarse de que el conductor permanecía atrapado dentro de la unidad.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, personal de Tránsito Municipal y de la Fiscalía General del Estado acordonó el área para realizar las diligencias correspondientes.

Una vez concluidos los trabajos periciales, elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron las maniobras necesarias para liberar el cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley antes de ser entregado a sus familiares.

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