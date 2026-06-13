Muere automovilista tras impacto contra poste en el Centro de Saltillo

La víctima fue identificada como Jesús Roberto, quien conducía un Chevrolet Camaro sobre la calle Emilio Carranza con dirección al norte.

Un hombre de 30 años falleció durante la madrugada de este sábado luego de perder el control de su vehículo y estrellarse contra un poste de concreto en calles del Centro de Saltillo .

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el conductor circulaba a exceso de velocidad y, al llegar al cruce con Ramón Corona, intentó frenar ante la luz roja del semáforo, lo que habría provocado que perdiera el control de la unidad.

El automóvil derrapó varios metros antes de impactarse violentamente contra un poste ubicado del lado del conductor. Tras el choque, el vehículo giró y terminó sobre la banqueta.

Vecinos que escucharon el estruendo realizaron el reporte al sistema de emergencias 911 al percatarse de que el conductor permanecía atrapado dentro de la unidad.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, personal de Tránsito Municipal y de la Fiscalía General del Estado acordonó el área para realizar las diligencias correspondientes.

Una vez concluidos los trabajos periciales, elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron las maniobras necesarias para liberar el cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley antes de ser entregado a sus familiares.