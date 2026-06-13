Choque en Saltillo deja daños a vehículo de aplicación; responsable huye

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    Choque en Saltillo deja daños a vehículo de aplicación; responsable huye
    Elementos de la UNIF y de Tránsito Municipal acudieron al cruce para tomar conocimiento de los hechos y brindar apoyo al conductor afectado. MARTÍN ROJAS
    Choque en Saltillo deja daños a vehículo de aplicación; responsable huye
    El Nissan Versa utilizado como vehículo de aplicación resultó con severos daños en la parte frontal tras el percance registrado durante la madrugada. MARTÍN ROJAS
    Choque en Saltillo deja daños a vehículo de aplicación; responsable huye
    Según la versión del operador de plataforma, el automovilista involucrado huyó del lugar después del choque. MARTÍN ROJAS

Según el conductor afectado, otro automovilista ignoró la luz roja en el cruce del periférico LEA e Isidro López Zertuche y escapó tras el impacto

Un conductor de plataforma digital sufrió daños materiales en su unidad luego de que otro automovilista presuntamente ignorara la luz roja de un semáforo y provocara un accidente durante la madrugada.

El percance ocurrió alrededor de las 02:45 horas en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez e Isidro López Zertuche, en Saltillo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/amanece-sin-conductor-camioneta-que-derribo-poste-en-saltillo-EF21356662

De acuerdo con la versión del afectado, quien conducía un Nissan Versa y transportaba a un pasajero con destino a la colonia Satélite Sur, un automóvil blanco se atravesó en la intersección al no respetar la señal luminosa.

Aunque el conductor señalado como responsable aparentó detenerse tras el impacto, momentos después aceleró y abandonó el lugar sin hacerse cargo de los daños, según se informó.

Elementos de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) y de Tránsito Municipal acudieron para abanderar la zona y retirar la unidad afectada, mientras que el caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales para las investigaciones correspondientes.

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