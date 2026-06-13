Choque en Saltillo deja daños a vehículo de aplicación; responsable huye

El percance ocurrió alrededor de las 02:45 horas en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez e Isidro López Zertuche, en Saltillo .

Un conductor de plataforma digital sufrió daños materiales en su unidad luego de que otro automovilista presuntamente ignorara la luz roja de un semáforo y provocara un accidente durante la madrugada.

De acuerdo con la versión del afectado, quien conducía un Nissan Versa y transportaba a un pasajero con destino a la colonia Satélite Sur, un automóvil blanco se atravesó en la intersección al no respetar la señal luminosa.

Aunque el conductor señalado como responsable aparentó detenerse tras el impacto, momentos después aceleró y abandonó el lugar sin hacerse cargo de los daños, según se informó.

Elementos de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) y de Tránsito Municipal acudieron para abanderar la zona y retirar la unidad afectada, mientras que el caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales para las investigaciones correspondientes.