Mujer se estrella contra camioneta y queda atrapada en su auto, en Saltillo

Una mujer quedó atrapada durante varios minutos en el vehículo en el que viajaba, luego de verse involucrada en un accidente vial registrado en la colonia San José de los Damnificados.

El percance ocurrió en el cruce de las calles San José y San Bernabé, donde se movilizaron elementos de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos para brindar auxilio a los involucrados.

Debido a que la conductora quedó prensada dentro de la unidad, los rescatistas utilizaron las denominadas “quijadas de la vida” para abrir la puerta de un automóvil Volkswagen Jetta Clásico y lograr su extracción de manera segura.