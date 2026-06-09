Mujer se estrella contra camioneta y queda atrapada en su auto, en Saltillo

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Saltillo
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    Mujer se estrella contra camioneta y queda atrapada en su auto, en Saltillo
    Bomberos acudieron al lugar para realizar el rescate.

Ocurrió en las calles de la colonia San José de los Damnificados, al oriente de Saltillo

Una mujer quedó atrapada durante varios minutos en el vehículo en el que viajaba, luego de verse involucrada en un accidente vial registrado en la colonia San José de los Damnificados.

El percance ocurrió en el cruce de las calles San José y San Bernabé, donde se movilizaron elementos de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos para brindar auxilio a los involucrados.

Debido a que la conductora quedó prensada dentro de la unidad, los rescatistas utilizaron las denominadas “quijadas de la vida” para abrir la puerta de un automóvil Volkswagen Jetta Clásico y lograr su extracción de manera segura.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/choque-entre-auto-y-camion-provoca-derrame-de-diesel-en-el-centro-de-saltillo-FG21273215

Una vez liberada, la mujer fue valorada a bordo de una ambulancia. Sin embargo, tras la revisión médica, decidió no ser trasladada a un hospital.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil circulaba sobre la calle San Bernabé en dirección de poniente a oriente. Por su parte, una camioneta Ford Lobo color negro transitaba con preferencia de paso sobre la calle Correo Mayor.

Presuntamente, el conductor del Jetta no respetó la señal de alto, por lo que fue impactado en el costado derecho por la camioneta, proyectándose posteriormente contra la banqueta.

Elementos de Tránsito Municipal de Saltillo tomaron conocimiento de los hechos y consignaron el caso ante la Agencia del Ministerio Público, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.

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