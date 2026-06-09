Choque entre auto y camión provoca derrame de diesel, en el centro de Saltillo

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    Choque entre auto y camión provoca derrame de diesel, en el centro de Saltillo
    Varios vehículos se vieron afectados por el incidente,
    Choque entre auto y camión provoca derrame de diesel, en el centro de Saltillo

El derrame provocó otro accidente en el lugar

Un derrame de diésel fue reportado la tarde de este martes en la zona centro de Saltillo, luego de un accidente entre un camión de transporte de personal y un automóvil compacto.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Fragua y Juan Antonio de la Fuente, sin que se reportaran personas lesionadas.

En el accidente participó un camión de la empresa KNQ, que circulaba de poniente a oriente sobre la calle Juan Antonio de la Fuente. Al llegar al cruce, un vehículo Nissan presuntamente no respetó la preferencia de paso e impactó directamente el tanque de diésel ubicado en el costado delantero derecho de la unidad.

Debido al golpe, se produjo una fuga de combustible que se derramó sobre la carpeta asfáltica y se extendió por más de dos cuadras sobre la calle Fragua, generando un riesgo para la circulación vehicular.

Ante la situación, fue necesaria la intervención de elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron labores para contener el derrame mediante la colocación de aserrín y otros materiales absorbentes.

Sin embargo, las condiciones resbaladizas del pavimento provocaron un segundo accidente, cuando un conductor perdió el control de su vehículo y terminó impactándose contra una camioneta que se encontraba estacionada.

En este último incidente no hubo personas lesionadas ni reclamación inmediata por daños materiales, ya que el propietario de la camioneta afectada no se encontraba en el lugar.

Respecto al primer accidente, ninguno de los conductores aceptó su responsabilidad en los hechos, por lo que el caso fue turnado ante el Ministerio Público para que se deslinden responsabilidades y se determine la situación legal correspondiente.

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