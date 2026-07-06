No alcanza a frenar y provoca choque por alcance sobre el periférico en Saltillo

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    No alcanza a frenar y provoca choque por alcance sobre el periférico en Saltillo
    De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Nissan Versa no alcanzó a detener su marcha y terminó impactando la parte trasera de un Dodge Avenger que intentaba incorporarse a los carriles centrales. ULISES MARTÍNEZ

Los conductores involucrados notificaron a sus aseguradoras, mientras autoridades municipales realizaron el peritaje y retiraron las unidades para restablecer la circulación

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de un accidente por alcance registrado sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, antes de llegar al cruce con la calle Felipe J. Mery, en el que participaron dos vehículos en Saltillo.

Conforme a la declaración de uno de los involucrados, el presunto responsable fue el conductor de un Nissan Versa, quien no logró detener su marcha a tiempo y terminó impactando la parte trasera de un Dodge Avenger, cuyo conductor pretendía incorporarse a los carriles centrales.

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Tras el choque, en el que el ángulo delantero izquierdo del Nissan Versa impactó la parte trasera del Dodge Avenger, ambas unidades quedaron sobre la vialidad mientras los oficiales realizaban las diligencias correspondientes y recababan la versión de los conductores para integrar el reporte del accidente.

$!A pesar de la fuerza del impacto, los ocupantes de ambas unidades únicamente presentaron lesiones leves, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.
A pesar de la fuerza del impacto, los ocupantes de ambas unidades únicamente presentaron lesiones leves, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos. ULISES MARTÍNEZ

Por fortuna, no hubo personas lesionadas de gravedad; los involucrados únicamente presentaron golpes leves, por lo que no fue necesario solicitar el apoyo de una ambulancia y dieron aviso a sus respectivas aseguradoras.

El percance dejó únicamente daños materiales en los vehículos involucrados. Una vez concluidas las maniobras y el levantamiento del reporte, las unidades fueron retiradas para restablecer la circulación en la zona.

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