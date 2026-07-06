No alcanza a frenar y provoca choque por alcance sobre el periférico en Saltillo

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de un accidente por alcance registrado sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, antes de llegar al cruce con la calle Felipe J. Mery, en el que participaron dos vehículos en Saltillo.

Conforme a la declaración de uno de los involucrados, el presunto responsable fue el conductor de un Nissan Versa, quien no logró detener su marcha a tiempo y terminó impactando la parte trasera de un Dodge Avenger, cuyo conductor pretendía incorporarse a los carriles centrales.