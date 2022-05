‘No es necesario pegar un letrero para ser buen conductor’: InDriver de Saltillo que se viralizó

Ante la preocupación social por las desapariciones en México y la sensación generalizada de inseguridad, Raudel aceptó la idea de su esposa de colocar el mensaje, luego de que ella vio en las noticias que un chofer lo hizo en otro estado.

“Pensé que era buena idea que él también lo pusiera. Porque si ves eso, sí te da tranquilidad”, comentó Magda Govea, su esposa.

“Se me hacía que lo iban a ver y lo iban a tomar a burla. Pero decidimos poner el letrero”, dijo Raudel, quien incursionó en la app de servicios de transporte a causa del desempleo.

Pese a su temor, ocurrió todo lo contrario. Entre sus viajes, el conductor ha escuchado buenos comentarios entre los pasajeros como reacción al letrero.

Incluso, confesó sentirse conmovido tras la viralización de su caso publicado en Vanguardia: “no esperaba que se hiciera viral. No me lo creía. Me emocionó mucho”.