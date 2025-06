$!‘No hemos dejado de buscarlo’, dice padre de Johan Gael, niño saltillense desaparecido hace 10 años

ASÍ FUE COMO DESAPARECIÓ JOHAN GAEL EN NUEVO LEÓN: NARRATIVA DEL PADRE

El menor desapareció en el ejido Santa Anita del Peñasco, en Galeana, el 4 de octubre del 2015 cuando acudió con sus padres, un hermano y otros familiares a las inmediaciones de panteón de esa localidad a recoger piñones.

A la fecha tiene 13 años de edad y se estima que tiene una estatura de 1.50 metros. Al momento de su desaparición vestía un suéter café con verde, pantalón de mezclilla con rayas rojas al costado, tenis blancos, azul y rojo.

El padre de Johan, recordó cómo fue que desapareció su hijo hace casi una década durante una visita que realizaron a Nuevo León: “Ahí en ese momento estábamos 11 personas, 11 familiares, entre ellos, mi esposa, mi hijo mayor, Johan, mi suegra, mi sobrino, mi hermana la menor, mi mamá, un hermano de mi esposa y dos tíos de mi esposa”, detalló.

Relató que el menor despareció alrededor de las 9:00 en una área boscosa de un panteón: “De hechos nosotros fuimos a recolectar piñones, esa era la idea.”

Mencionó que el carro lo estacionó a unos 8 metros del sitio en donde estaban:

“El carro mío y el de mi cuñado, pasan los minutos, Johan se regresa al vehículo, que lo teníamos visible, yo voy y le doy la vuelta, él se estaba comiendo una manzana y traía en su manita una bolsa con piñones. Me regreso con mi esposa y acudo un poquito más arriba con mi hijo mayor cuando pasan minutos y me grita mi esposa que si Johan se había ido conmigo porque ya no se veía en el vehículo”, recordó.

Ahí comenzó el calvario para la familia porque a la fecha no lo han localizado y desconocen qué pasó con él.

En el sitio, vieron alejarse a un vehículo gris del cual no alcanzaron a ver ni modelo, ni placas, pero sospechan que pudo haberse llevado al niño. Las autoridades apostaron a que Johan estaba perdido en el bosque y realizaron una búsqueda que nunca dio frutos.

“Los únicos vehículos que vimos ahí en ese momento cuando nosotros salimos del panteón fue un taxi amarillo, de Saltillo, y un carro gris que en su momento solo lo vimos porque prendieron las luces a lo lejos. No vimos que marca era, solo era un carro gris con vidrios polarizados”, estableció.

Añadió que el taxi regresó al lugar de la búsqueda cuando se enteró de los hechos y de la unidad gris nunca volvieron a saber nada.

La familia de Johan Gael también está integrada por su mamá: Yahiara de la Cruz Zamora y su hermano, Miguel Ángel Cardona de la Cruz, de 17 años. De acuerdo con la Alerta Amber, cualquier información del paradero del ahora jovencito se puede proporcionar a los teléfonos (81) 2020 4439 y (81) 20204460.