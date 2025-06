Saltillenses, héroes sin capa: ciudadanos que han salvado vidas en momentos críticos

“No la pensé dos veces, en el momento que vi a la persona le pedí a mi esposo que se detuviera. Mi desesperación era muy grande, me bajé corrí hacia ella y la abracé. Hay que ayudar a los demás sin pensarlo, a lo mejor yo no vi el problema en el que estaba. Era una vialidad muy transitada y mi desesperación era salvarla. Dios me puso ahí”, relató.

Este viernes, otro ciudadano, César Rodríguez, se convirtió también en héroe. Al ver a una mujer recostada sobre las vías del tren en el cruce de Nazario Ortiz Garza, colocó su vehículo en medio de los rieles para protegerla y se acercó para hablarle y tranquilizarla, justo antes de que llegara el tren.

“Le dije que todo en la vida tiene solución. No la conocía, pero no iba a dejar que terminara con su vida”, contó César, quien trabaja en plataformas de transporte. Elementos del Grupo de Reacción Sureste llegaron minutos después para apoyar la situación.