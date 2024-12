Olvida su cartera en supermercado de Saltillo y cliente la toma; ofrece recompensa por su devolución

González, quien no se percató del olvido en el momento, regresó minutos después para buscar la cartera, pero al llegar ya no la encontraba . Ante esta situación, solicitó la colaboración del personal del supermercado para revisar las cámaras de seguridad . Fue entonces cuando se descubrió, en las grabaciones, que un cliente que estaba en el lugar encontró la cartera y, sin pensarlo, decidió llevársela.

Con el fin de recuperar sus papeles, el hombre ha ofrecido una recompensa a quien regrese los documentos. González aclaró que no le interesa el dinero, ya que este pudo haber sido descartado, pero los documentos oficiales a su nombre son indispensables y de difícil reposición.

Hasta el momento, no se ha tenido contacto con la persona que se llevó la cartera, y las autoridades del supermercado no han emitido una postura oficial sobre el incidente. No obstante, el llamado de González sigue vigente, con la esperanza de que los documentos sean devueltos.

La situación destaca la importancia de ser cuidadosos con los objetos personales en lugares públicos y la necesidad de que los comercios también tomen medidas para garantizar la seguridad de sus clientes.